Philipsen, De Lie, Laporte ou Girmay pour la 5e Famenne-Ardenne Classic le 1er   octobre à Marche-en-Famenne

Parmi les favoris de cette édition, difficile de passer à côté du régional de l’étape, Arnaud de Lie. L’année passée, le coureur de Lescheret avait chuté dans le final, ce qui l’avait empêché de jouer la victoire. Biniam Girmay sera lui aussi revanchard par rapport à la dernière édition. Le sprinteur érythréen était tombé au sol entre le départ fictif et le départ réel. Christophe Laporte reste un candidat important et impossible d’omettre Jasper Philipsen, meilleur sprinteur du dernier Tour de France. "Eux sont déjà des gros candidats, se réjouit le coordinateur de la course, Vincent Delvosal. Quand on ajoute que Quick-Step vient avec Cavagna, Lampaerts, Ballerini ou qu’UAE débarque avec Wellens, Trentin et Ackermann, il y aura de quoi faire."

Les équipes dans deux palais du Wex

La Famenne Ardenne Classic conserve une formule qui fonctionne. Le départ en indoor et le parcours ne change pas par rapport à la dernière édition. Au programme, une grande boucle qui passe par les communes de Nassogne, Tenneville, La Roche, Houffalize et Rendeux, puis un circuit local de 24 km à parcourir trois fois. Les 147 coureurs inscrits rouleront sur 188 km. L’organisation conserve aussi sa date, le premier week-end d’octobre. L’épreuve s’inscrit dans une semaine de courses wallonnes avec en apothéose Binche-Chimay-Binche.

Les organisateurs tiennent aussi à appui sur la proximité et la convivialité de leur événement. Parmi les nouveautés, deux palais du Wex seront à la disposition des équipes. "L’ensemble des formations va pouvoir y rentrer. Nous voulons que ce soit une fête pour le public, qu’il puisse être proche des coureurs. Les spectateurs viendront au départ pour déambuler dans le Wex et voir les différents coureurs", conclut Vincent Delvosal.