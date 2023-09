Le BCCA Neufchâteau n’a plus l’effet de surprise

"L’objectif reste, pour moi, de se maintenir, lance le coach Marc Hawley, qui en est à sa 5e saison à la tête de l’équipe. Dès que le maintien sera acquis, on regardera alors vers le haut et on pourra dire que la saison est réussie. Mais ce n’est pas un petit challenge. La deuxième saison est toujours plus difficile. On ne va plus surprendre les autres. Ils savent comment on joue. On va être attendu." Notons que Neufchâteau n’a pas affronté Gembo Borgerhout, ni Melsele la saison dernière.

Après avoir échoué si près des play-off en avril dernier (rappelons que le BCCA avait été battu 77-76 à Ypres, lors du play-in, après avoir raté plusieurs balles de match), les Ardennais aimeraient évidemment franchir un palier et y prendre part au printemps prochain. Mais on n’est pas encore là.

"On va essayer d’être aussi bon à domicile et d’aller chercher l’une ou l’autre victoire en plus en déplacement, précise Marc Hawley. Il faudra être solide mentalement. Mais je pense que l’équipe a effectué un pas en avant, à ce niveau-là."

L’effectif n’a pas beaucoup changé. Alexis Pierre et Simon Hissette ne sont plus là et Tom Ventat est arrivé. Le problème, c’est qu’aucun pivot n’a donc remplacé Hissette, qui était le joueur le plus physique de l’équipe. Et clairement, Neufchâteau va manquer de répondant physique sous l’anneau. "Il va falloir se battre, se positionner dans la raquette, embêter les pivots adverses, souligne le coach. Mais ce qu’on manque défensivement, on le récupère deux fois sur le plan offensif, avec notre vitesse de jeu, pendant les 40 minutes."

Il va, tout de même, falloir récupérer le ballon, pour partir en contre-attaque. Et le rebond sera, à nouveau, une faiblesse du BCCA. "Cela peut-être une faiblesse, mais à certains matches, on s’en sort bien. Le rebond ne concerne pas qu’un gars, mais les cinq joueurs. On est capable de rivaliser. On sait que si on gère le rebond, on gère le match. C’est un point très important."

L’apport de Ventat ? "En défense, il est très solide. Et il amène de l’énergie et du rythme. Il crée devant. Et il peut conclure en contre-attaque." Et Marc Hawley d’ajouter un mot sur Harvey: "Il a progressé. Jusqu’à présent, c’est le meilleur en défense. Il met beaucoup de pression, il est impressionnant. Mais il doit être plus efficace en attaque. Il doit prendre ses shoots avec confiance."

La préparation des Chestrolais s’est très bien déroulée. Avec, à nouveau, un parcours gagnant en Coupe de Belgique, qui va déboucher sur un match de gala face à une formation de D1 à la fin du mois d’octobre. "C’est chouette, conclut Marc Hawley. Je suis confiant. On est prêt pour le championnat."