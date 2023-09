Quand est-ce que le poste vous a été confié ?

Jeudi dernier. J’assure juste l’intérim. Si je coache la P3 et les U19, je divorce (rires). Cela veut dire deux entraînements et un match avec chaque équipe. Je ne peux pas partir de la maison tous les jours. On va néanmoins prendre le temps de trouver la bonne personne. Le nouvel entraîneur devra prolonger le super-travail entamé par Merouane Mezouari.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les raisons du départ de Merouane Mezouari ?

Non c’est extra-sportif. Cela doit rester en interne. Nous préférons rester discret.

Après une longue et belle carrière de joueur qui vous a amené jusqu’en D3 avec le FC Bleid, c’est votre première expérience d’entraîneur en équipe première. Quelles sont vos ambitions ?

Que l’équipe continue sur sa lancée du début de saison. On a un groupe d’enfer. On doit rester dans la course au titre. On a un gros match vendredi à Arlon, le leader.

La défaite est-elle interdite dans ce match ?

On est encore au début de saison. Arlon a une belle équipe avec un entraîneur Guy François qui a beaucoup d’expérience et apporte clairement en plus. Il a été mon entraîneur à Bercheux. C’est deux équipes qui pourraient se maintenir en P2.

Vous comptez six points de retard sur le trio de tête. Est-ce que cela vous inquiète ?

C’est trop tôt pour s’inquiéter. Il y a quatre ou cinq grosses équipes dans la série. Tout le monde va perdre des points. On ne peut pas revenir en arrière pour récupérer les points perdus. On peut aussi monter via le tour final cette année. À Autelbas, on fait un super-match, mais on perd. Leur gardien fait une rencontre incroyable. On devra aller récupérer ces points perdus quelque part. On doit être plus réalistes devant le goal. On est annoncé comme les grands favoris, donc nous sommes attendus partout. Toutes les équipes ont coché la date du match contre nous pour nous faire tomber. C’est dur, on doit répondre présent à chaque match.