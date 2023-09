Cyclisme: Rémy Mertz face au gratin mondial au Luxembourg dès ce mercredi

Malgré la concurrence des championnats d’Europe, rarement, cette épreuve a recueilli autant d’inscriptions parmi les équipes du top. Pas moins de douze d’entre elles seront présentes. Qui plus est, pas nécessairement avec leurs seconds couteaux.

Le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) vient y défendre sa couronne. Il apparaît d’ailleurs en tête des favoris chez les bookmakers. Nul doute, toutefois, que ces derniers ont également gardé quelques piécettes pour Marc Hirschi (UAE), le duo Valentin Madouas – David Gaudu (Groupama FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo) ou l’un des éléments des Soudal – Quick Step emmenés par Ilan Van Wilder et un Julian Alaphilippe qui semble retrouver ses meilleures sensations.

Retrouvailles avec les Wirtgen

Sur les routes vallonnées du Grand-Duché, dès aujourd’hui avec quatre bosses dans le final, mais également vendredi avec l’arrivée à Vianden et dimanche (Mersch – Luxembourg), les baroudeurs trouveront un terrain qui leur convient à merveille.

L’an dernier, Rémy Mertz s’est hissé à deux reprises dans le top 10. L’Arlonais de Bingoal signe des deux mains pour renouveler cette performance, d’autant qu’il reste sur une année 2023 assez compliquée, mais pas nécessairement surprenante vu la cohabitation de plus en plus fréquente des teams du WorldTour avec celles du ProTour en raison de cette chasse aux points UCI qui obsède la plupart des managers. "J’ai fait le maximum à chaque fois, dit-il, mais il faut aussi tenir compte des aléas, de son état de santé, du petit détail qui vient tout bouleverser. Sans parler d’une concurrence de plus en plus puissante."

Sur des routes qu’il connaît par cœur, Rémy, dont le contrat se termine le 31 décembre, tentera de se projeter en pleine lumière à l’une ou l’autre occasion. Il retrouvera ses anciens équipiers Tom et Luc Wirtgen. Le premier sort du Tour d’Angleterre. Son cadet, lui, rentre du Canada et s’aligne sur sa septième course par étapes depuis son entrée chez Tudor. Gageons que l’un et l’autre comptent également sur ce retour au pays pour sortir de l’ombre. Mais il suffit de voir le déroulement du tout récent Tour de Slovaquie (5/5 pour Soudal-Quick Step) pour se rendre compte que les ténors sont de moins en moins enclins à lever le pied.