AMPL: Caroline Lacasse, première vice-championne

Au terme de celle-ci, la Hottonaise Caroline Lacasse se hisse pour la huitième fois sur la troisième marche du podium, ce qui lui permet, à l’heure actuelle, d’occuper la seconde place au championnat. Une position qu’elle est à 99% sûre de conserver dans la catégorie "ladies", puisqu’elle compte plus de soixante unités d’avance sur Alicia Ernotte. Impossible toutefois de décrocher le titre, Ophélie Ernotte étant tout bonnement hors d’atteinte. "Elle m’impressionne, elle est vraiment imbattable et je n’ai pas son niveau, alors que j’arrive à rivaliser avec sa cousine, confie Caroline, qui avait débuté la saison à Gérouville de la meilleure des manières avec le premier accessit. Mon objectif avant d’entamer la saison était de terminer dans le Top 5, je peux donc être satisfaite."

Aussi en débutants

Dans la famille Lacasse, le motocross est une véritable institution. Fille d’Alain, qui évolue en open 125, nièce de Laurent, pilote et président à l’AMPL, cousine de Valentin, Caroline (22 ans) se lance dans la discipline il y a trois ans. "Mon frère Andy avait une moto, mais il n’a pas accroché, explique-t-elle. Je l’ai essayée et j’y ai pris goût. J’ai commencé la compétition en débutants. Nous étions deux filles au milieu des garçons. C’était un peu compliqué au début, puis on se fond dans la masse. Après avoir roulé le samedi avec les filles, je continue à m’aligner en débutants le dimanche pour le fun."

Elle se montre séduite par l’arrivée, cette saison, de cette nouvelle catégorie "ladies": "Elle permet aux filles de franchir le pas et en plus, il y règne une très bonne ambiance, c’est bon enfant." Quant aux objectifs de la prochaine saison, la pilote de la TM 144, les fixe à minimum un Top 3 au championnat.