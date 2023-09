Kevin Warlomont: "J’ai besoin d’avoir le ballon dans les pieds"

Kevin, avec une telle carte de visite, beaucoup ont été surpris de vous voir débarquer en P2, dans un club qui a évité de peu la P3. Comment expliquez-vous ce choix ?

Je ne considère pas cela comme un pas en arrière. J’étais resté six mois sans jouer au foot, il fallait m’y remettre. Mon boulot de coach sportif dans le cabinet de Nicolas De Matos à Saint-Léger, en plus de mes cours comme prof d’EPS, me permet de me maintenir en forme, mais à 33 ans, il me fallait trouver un challenge qui correspond à mes aspirations. Martelange m’a offert la possibilité de ne m’entraîner qu’une fois par semaine. J’y arrivais en même temps que Constantin Zervakis, qui est un ami, dans un environnement qui me permettait de reprendre du plaisir après les frustrations de l’épisode freylangeois.

Dimanche, vous avez affronté Assenois avec une défaite 1-3 à la clé. Comment avez-vous vécu cette rencontre ?

Soyons positifs, nous avons été meilleurs que la semaine précédente contre Toernich. Mais il faut être réaliste. Assenois a une très belle équipe, qui nous a dominés dans l’entrejeu. Ils ont posé le ballon à terre, alors que nous nous sommes précipités avec trop de longs ballons. J’en ai vu passer beaucoup au-dessus de ma tête et de mon 1,67 m, moi qui ai besoin d’avoir le ballon dans les pieds et de le toucher beaucoup. Cela a été compliqué, mais c’est normal car nous devons nous habituer à jouer ensemble.

Le spectateur neutre a pu se poser la question de savoir si vos équipiers oubliaient de vous solliciter comme moteur de l’équipe, un peu à l’instar d’un Léoni à Messancy, ou s’il y avait un manque d’envie de votre part ?

Je réfute clairement le manque d’envie. Comme tous mes équipiers, j’étais très motivé, comme en témoignent les bons entraînements que nous avons eus durant la semaine. Mais il faut du temps pour qu’on se trouve et qu’on utilise au mieux mes qualités.

Comment voyez-vous votre avenir dans le football ? Un retour en P1 est-il une priorité ? Envisagez-vous de devenir entraîneur à l’issue de votre carrière ?

Un retour en P1, pourquoi pas, si l’opportunité se présente avec Martelange. Je me sens bien dans ce club et j’envisage ma venue ici sur du long terme. Par contre, je ne serai jamais entraîneur, ni d’ailleurs capitaine. Je n’ai pas l’âme d’un leader et, au contraire de ce que j’exprime dans ma vie professionnelle, je ne suis pas un meneur d’hommes dans le vestiaire. Éventuellement, plus tard, un poste de préparateur physique pourrait me convenir.