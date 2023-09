La faute à une chute sur la route. Une blessure à la main m’a contraint au repos durant deux bonnes semaines. Je me suis alors concentré sur la préparation de la campagne de cyclo-cross.

Et déjà trois compétitions, dont une, dimanche, estampillée UCI aux Pays-Bas…

Si je veux progresser, je dois absolument participer à un maximum de courses du top. Dimanche, je finis 32e sur 48. Pour ma rentrée, lors de deux épreuves de catégorie B, je finis chaque fois à mi-peloton. Ce n’est pas mal. Je sens que les jambes répondent, mais ce n’est qu’un début.

Cette discipline exige de gros efforts, notamment sur le plan des déplacements. Votre motivation reste toujours intacte ?

Bien entendu. Celle de mon entourage aussi. Sans oublier mon club, le CC Chevigny, qui me met à disposition un matériel de qualité. Mais je suis bien conscient des efforts que cela engendre pour tout le monde. C’est la raison pour laquelle j’entame cette troisième campagne chez les espoirs, avec une très grosse motivation. Je me suis mis en tête que si je veux vraiment faire carrière en cyclo-cross, ce sera cette année ou jamais.

Avec des objectifs précis ?

Deux. L’un sur le plan national ; le second, au niveau francophone. À vingt ans, compte tenu de mon expérience, je me dois d’intégrer au plus tôt l’un ou l’autre top 10 dans les compétitions nationales en Flandre. Du côté de la FCWB, j’ai remporté l’an dernier le titre chez les espoirs. Cette année, mon objectif, c’est de revêtir le maillot dans la course avec les élites.

Vos supporters pourront-ils toutefois vous encourager sur les challenges au Grand-Duché et en Wallonie ?

Je n’ai pas encore analysé les différents calendriers, mais ma priorité, ce seront les épreuves en Flandres et celles chapeautées par l’UCI. Même si la concurrence y est plus relevée, j’y prends plus de plaisir, ne serait-ce que par l’incroyable ambiance qui règne autour des circuits.