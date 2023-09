Cette année, "Capi" porte vraiment le brassard

Dix points sur douze et une victoire face à Orgeo, tout roule pour Vaux-sur-Sûre. "C’est vrai que nous ne nous attendions pas spécialement à un tel bilan. D’autant plus que nous avions des rencontres face à Bouillon et Orgeo au menu des premières journées, dit Laurent Detaille. Mais avec un peu plus de réussite, nous aurions même pu avoir douze points car pour le même prix, nous battons Bouillon. Est-ce que nous allons revoir nos ambitions à la hausse ? Non, c’est trop tôt. Nous pourrons faire un premier bilan après dix matches, pas avant. Mais ce bon départ nous permet de regarder vers le haut."