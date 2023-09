Basket (P1): les Borquins ont toujours faim

La bande d’Antoine Noël a mené les débats d’entrée, en s’appuyant sur le duo Ryan Motch-Adrien Michel. "On a été malin, se réjouit le coach borquin. La balle bouge bien et on trouve les bonnes options. Et les jeunes Augustin Eppe et Loïs Pierrard m’ont étonné, ils ont contribué." Les Chestrolais sont revenus à 54-58 (37’), après deux bombes de Martin. Mais Saint-Hubert a pu compter sur un excellent Motch à l’intérieur. "C’est une super victoire pour nous, lâche Antoine Noël. On est moins fort que l’an dernier, mais même si les joueurs changent, la façon de jouer est la même. Les fondations, les principes sont là. On est champion, mais on a encore faim. Et encaisser 45 points à Tintigny, puis 60 à Neufchâteau, c’est pas mal."

"Saint-Hubert va jouer le Top 6, Top 8, estime le coach chestrolais Nicolas Baeten. C’est une belle équipe, équilibrée, qui va embêter du monde et les équipes de tête y compris. Chez eux, chaque joueur a apporté quelque chose. "

Au meilleur moment ?

Pour Neufchâteau C, candidat aux play-off, c’est déjà la troisième défaite d’affilée. En trois matches. "J’ai été étonné par leur manque de confiance, note Antoine Noël. J’ai trouvé qu’ils avaient été vite touchés par la tournure du match. Mais pour moi, cela reste l’une des plus belles équipes de la série. Et je suis convaincu que ça va finir par tourner pour eux. On les a peut-être affrontés au meilleur moment. "

Nicolas Baeten voulait une grosse réaction après la défaite à Musson et il n’a pas été entièrement satisfait. "Adrien Michel a bien pris dix rebonds offensifs, ce n’est pas normal, souligne-t-il. On est trop tendre, beaucoup trop gentil dans les duels. On a des gabarits, mais on ne va pas au contact. C’est frustrant. On perd aussi trop de balles, on fait de mauvais choix. C’est une déception à nouveau. Il y a encore énormément de choses à travailler. On est nulle part, en comparaison à d’autres équipes."

Certains joueurs ne répondent pas présent en ce début de championnat. C’est évident. Et par rapport à leurs concurrents directs dans la course aux play-off, les Chestrolais ont donc déjà pris beaucoup de retard. Mais la saison est longue. "Il y a eu une prise de conscience et je commence à voir certaines bonnes choses, mais cela ne suffit pas, conclut Nicolas Baeten. Il faut se faire plus mal et travailler. Quand la machine va se lancer, ce sera bien plus agréable. Il n’est pas trop tard. Mais il faut s’y mettre, pour ne pas avoir de regrets."