Arrivé à Marloie B cet été, Geoffrey Hayon sait que le mois de vérité arrive

Dimanche, Marloie B a réalisé sa troisième clean-sheet de la saison. Une solidité défensive que les protégés du président Hérion avaient déjà affichée en préparation. "Nous avons gardé le zéro contre Vaux, Erezée-Amonines et Houffaloise, soit trois écuries de P1, explique Geoffrey Hayon. Par contre, nous avons t endance à nous relâcher un peu lorsque les choses deviennent plus faciles. Contre Tenneville, nous prenons notamment deux buts évitables. Mais nous savons faire le gros dos. Dans certaines rencontres, nous avons été acculés. Mais nous n’avons pas craqué."

Une capacité à faire le gros dos qui peut étonner en voyant la moyenne d’âge des Marlovanais. "Mais même si les gars sont jeunes, ils ont déjà une petite expérience en équipe première. Ils ne découvrent pas le football des adultes cette saison, observe Geoffrey Hayon. En plus, les gamins sont à l’écoute."

"Le petit Al Charif, c’est très fort"

Après plusieurs années à Arlon, Geoffrey Hayon est donc arrivé à Marloie B cet été. "En fait, cela fait trois ans que je réside à Marloie, explique-t-il. Mon voisin est un membre du comité. Chaque semaine, nous parlions de nos résultats respectifs. Cette année, je voulais me rapprocher de chez moi. Et de fil en aiguille, cela s’est fait. Grâce à Samuel Lefèbvre aussi."

En débarquant à Marloie B, Geoffrey Hayon a mis les pieds dans un des vestiaires les plus jeunes de P2. "Mis à part Gilles Ligot et moi, aucun joueur n’est né avant l’an 2000, souffle l’intéressé. Samuel m’avait prévenu avant la saison, mais cela m’a fait bizarre. Je me revois quinze ans en arrière quand c’était moi qui devais me dépêcher après un match parce que je devais prendre le train pour mon kot (rires). Mais la différence d’âge ne se voit pas vraiment. Nous nous entendons tous bien et l’ambiance générale est au top. L’ambition de Marloie ? Au moins le tour final, comme l’an dernier."

Depuis quelques semaines, Geoffrey Hayon découvre donc les pépites de Marloie. "Et je peux vous dire que la relève est assurée à Marloie, glisse-t-il. Marloie a un super réservoir de jeunes. Le garçon qui a le meilleur potentiel selon moi ? C’est compliqué de répondre car vous avez plusieurs mecs très talentueux. D’un point de vue purement footballistique, un gamin comme Aloïs Al Charif, c’est très fort. Maxime Herbeaux aussi. Lui, on voit qu’il a déjà joué plus haut. Je pourrais aussi citer Nicolas Foulon qui a déjà eu sa chance en équipe première cette saison. J’aime bien aussi Gabriel Micuci même s’il est blessé pour l’instant."