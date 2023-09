Yoan Devillet, le pilier de la défense de Gouvy: "Nous avons lancé notre championnat"

Zéro sur six puis six sur six, Gouvy est bien lancé dans ce championnat de D3 ACFF. "Le coach avait bien annoncé que notre championnat débutait contre Seraing, note Yoan Devillet, le défenseur de Gouvy. Et nous avons atteint nos objectifs en décrochant les six unités en jeu. Contre Herstal, nous avons mis un peu de temps à trouver la solution face à leur 3-5-2, mais nous avons été solides malgré tout. Dommage ce relâchement à 0-2 et 1-3. Mais globalement, notre organisation était bonne, tout le monde a fait les efforts dans notre reconversion défensive."