Médery s’inquiète un peu de… l’après-Médery

Philippe Médery aurait pu être jaloux, dimanche, en entendant son homologue aqualien Patrick Sangwa clamer fièrement qu’il avait un "noyau de 23 joueurs et autant de titulaires en puissance". Le coach de Mormont n’est cependant pas du genre à regarder avec envie l’assiette de son voisin. "Je souhaite bonne chance à Patrick pour gérer un tel noyau, ce n’est pas forcément évident. Cela dit, à l’époque où j’étais stagiaire, M. Waseige me répétait que la valeur d’une équipe se mesurait à la qualité de son banc, dit-il. Ce qui est vrai. Quand les remplaçants sont aussi bons que les titulaires, cela change tout. Car les titulaires savent qu’ils doivent se bouger pour rester sur le terrain. Et les remplaçants apportent un plus quand ils montent au jeu."