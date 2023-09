Louis Herman termine la saison en boulet de canon

La saison estivale a presque refermé ses portes. Seules les finales du critérium national à Marche sont encore au programme, ainsi que quelques tournois mineurs (mais pas dans notre province). Le dernier tournoi du Belgian Circuit, à Chapelle-lez-Herlaimont (5 étoiles ; prize-money de 5 000 €) a souri à Louis Herman, ancien Virtonnais, aujourd’hui installé à Bertrix. Le joueur le mieux classé de la province (23e Belge), qui a quitté la scène internationale il y a un peu plus d’un an, a retrouvé peu à peu du plaisir tennistique cet été et termine sa saison par une belle victoire dans un tournoi qui, en messieurs 1, comptait 18 série A et une trentaine de joueurs classés dans le top 100 belge. "Je n’étais pas nécessairement très motivé à l’idée de le disputer, confie Louis. Ma priorité, c’est la formation de kiné que j’ai entamée la semaine dernière. Mais les choses se sont finalement bien alignées. J’avais changé de raquette en reprenant mes anciennes Babolat et j’ai éprouvé directement de bonnes sensations. Le tirage au sort m’a permis d’éviter des adversaires que je n’aime pas jouer. Et en finale, dans un match plus serré que le score ne l’indique, j’ai battu l’espoir liégeois Kylian Collignon."