Les Sartois ont su trouver le bon équilibre

Face aux artificiers messancéens, Amory Prince est parvenu à garder sa cage inviolée. S’il n’a pas eu mille parades à réaliser, le gardien a sorti deux belles interventions sur une frappe de Perrin et une reprise de Yakhlel juste avant le repos. "J’ai passé une soirée relativement calme, mais ce n’est pas toujours simple non plus, explique l’intéressé. L’arrêt face à Perrin, il arrive très vite. Sur les images, on peut croire que le ballon est trop croisé, mais il termine dans le petit filet si je ne le dévie pas. Et en fin de première période, c’est un arrêt qui donne encore plus de confiance pour la suite. Après, c’est aussi notre rôle. En quatre matches, j’ai pris deux buts, dont un sur penalty. Tout le secteur défensif répond aux attentes. Et pourtant, Pierre Lejeune, qui était appelé à prendre la succession d’Arnaud Burton, est blessé pour le moment. Pendant la préparation, Quentin Faymonville avait insisté sur l’importance d’avoir un meilleur équilibre entre notre jeu offensif et notre solidité défensive. Pour l’instant, tout fonctionne bien. Et c’est de bon augure pour la suite car on sait que généralement, les équipes qui encaissent peu, elles terminent dans la partie haute du classement."

"Un excès de confiance après le 4-0 ? Certainement pas"

Si Sart n’encaisse pas, les Spirous ont aussi des facilités dans le rectangle adverse. En quatre matches, les Verts ont planté neuf buts. "C’est juste dommage d’être resté muet à Chaumont. Mais là-bas, je suis persuadé que si nous avions su faire sauter le verrou, nous aurions pu en planter quelques-uns, raconte Amory Prince. Mais cela n’a pas été le cas et le portier adverse a sorti un bon match."

Samedi soir, c’est à Nothomb que Sart se déplacera. Pour confirmer sa bonne prestation. "Un excès de confiance après le 4-0 ? Non. Je pense plutôt que ce sera un boost de confiance. Je préfère aller là-bas en sortant d’un succès 4-0 plutôt que d’une défaite. Nous savons très bien que cette rencontre aura tout du piège, indique le capitaine de Sart. Ce sera un déplacement chez une équipe qui tourne bien et qui évolue sur synthétique. Nous n’irons pas là-bas la fleur au fusil, mais nous n’avons aucune pression."

Avec dix points sur douze, Sart partage la première place avec Arlon. Les Sartois comptent déjà six points d’avance sur Libramont et Oppagne. "Mais il est encore trop tôt pour regarder le classement. Une équipe comme Oppagne, elle ne restera pas dans la deuxième moitié de tableau très longtemps, observe Amory Prince. La seule chose que je retiens, c’est que nous sommes en train de confirmer nos prétentions de top 5. Et pour le moment, c’est le principal. La tranche ? Si nous gagnons à Nothomb, il restera trois matches. Nous pourrons peut-être l’envisager."