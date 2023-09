Laurent Dewalque en planterait bien vingt-quatre lui aussi

75% de possession "Le match à Seraing ? Pas facile. Ils nous ont sérieusement bousculés au début, puis on a exploité ce qui était quasiment notre première véritable occasion. Dans l’ensemble, ils doivent avoir approché des 75% en possession de balle, mais ils n’ont pas de finisseur."

Au moins deux "Contre Mormont, au coup de sifflet final, je ne m’en voulais pas puisqu’on avait gagné. Mais quand j’ai revu les images… J’ai inscrit un but, mais je devais scorer au minimum deux fois dans cette rencontre. J’ai raté un penalty, mais ça peut arriver à tout le monde. À Seraing, c’était différent: j’ai inscrit trois buts sur mes trois seules actions dangereuses ou presque."

De tous les côtés Avec Breda et Herman sur les côtés, Meix (re)joue désormais dans un 4-3-3, alors que son schéma tactique était plus proche du 4-4-2 la saison passée. "Je me retrouve dès lors dans une position plus axiale, enchaîne Laurent Dewalque. Je joue un peu plus dos au but, en recherche d’appui. On arrive de mieux en mieux à trouver nos latéraux dans les espaces et cela permet d’être alimenté de tous les côtés alors qu’avant, c’était un peu plus limité. Dimanche, j’ai par exemple reçu un assist de Loan Wérard et un autre de Thomas Herman. On se crée plus d’occasions et on vient de marquer sept fois en deux matches ; cela ne doit pas nous être arrivé souvent la saison passée."

"Mon total ? Bien sûr que j’y pense" Il compte quatre buts désormais ; il en avait inscrit 15 la saison passée, son meilleur total chez les seniors. "Mon total et le classement des buteurs ? Bien sûr que j’y pense, comme tout n° 9. Ce serait mentir de prétendre le contraire. L’an passé, le meilleur buteur de la série (NDLR: Mathieu Cornet) avait inscrit 24 buts et j’avoue que j’aimerais me rapprocher d’un tel chiffre. Mais pour cela, je dois arrêter de rater des occasions faciles là où j’exploite parfois les plus difficiles. Là où j’ai progressé ? Dans la confiance avant tout. À Longlier et Arlon, je jouais peu et je savais que je n’avais pas trop intérêt à manquer une occasion. Philippe Petit m’a bien remis en selle à Meix."

Rien à perdre Fort de son 6 sur 6, Meix va recevoir Habay dimanche, son voisin et leader de la série. "Des craintes ? Non, on n’a rien à perdre, répond Dewalque. L’an passé, ils étaient favoris aussi, on a fait 0-0 et perdu 0-1 sans mériter cette défaite. Ils sont meilleurs, mais nous aussi, je pense. Et on sait que ce n’est pas un match comme les autres. En plus, notre terrain, qui n’est pas en très bon état pour l’heure, va peut-être nous aider."