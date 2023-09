François Reyter, la tête chercheuse d’Habay

Je n’en sais rien. C’est du pur feeling. J’ai l’habitude de dire que mon meilleur pied, c’est ma tête. Après, je ne m’exerce pas spécialement dans ce domaine. Parfois, ça fonctionne ; parfois, pas. D’ailleurs, si vous observez bien le match de ce dimanche, sur tous les coups de pied arrêtés précédents, je n’étais pas à la réception. C’était chaque fois trop long ou trop court pour moi.

Vous voilà déjà avec trois buts à votre actif cette saison (2 en championnat, 1 en Coupe). Vous songez à battre votre record ?

Non, je prends ça comme ça vient. Mon record, c’est six, je pense. D’ailleurs, j’approche régulièrement des cinq ou six buts chaque année. C’est vrai que j’en compte déjà trois, mais je marche un peu par périodes: j’enchaîne deux ou trois buts, puis je connais un creux.

Pour en revenir au match de ce dimanche, il s’est joué à peu de chose, non ?

Effectivement. D’ailleurs, pendant le match, j’en rigolais avec un des attaquants adverses. On se disait qu’il y aurait un vainqueur, qu’un coup de massue allait survenir d’un côté ou de l’autre. J’ai eu la chance que ça tombe sur moi. Avant cela, je pense qu’on a livré notre meilleure mi-temps de ce début de championnat, mais on n’a pas su tuer la rencontre. Notre adversaire est bien revenu dans le coup, se montrait plus pressant même s’il ne se créait pas d’énormes occasions. Mais nous étions un peu plus loin sur les deuxièmes ballons, moins présents dans le pressing. Physiquement, on sentait la fatigue nous envahir.

Il n’empêche que vous voilà avec un 12 sur 12. Comme l’an passé, mais vous aviez connu un creux ensuite…

C’est exact, mais cette saison, on disait déjà qu’on allait subir en début de championnat le contrecoup de notre beau parcours en Coupe, mais on a démenti ces prédictions. Et on va démentir aussi cette statistique relative à la saison passée.

Qu’est-ce qui vous permet d’en être convaincu ?

Parce que depuis que je suis revenu à Habay, soit une douzaine d’années, on progresse de saison en saison si l’on excepte notre relégation en P1 (NDLR: 2018). Cela indique que le club travaille bien, de manière réfléchie et continue de grandir sans brûler les étapes. Quand on voit le nombre de jeunes qui ont participé à ce match contre Raeren, c’est très encourageant. Il ne faut pas le cacher: Habay a tiré profit de la chute de l’académie à Virton pour développer la sienne et désormais, avec tout ce qui a été mis en place, les jeunes joueurs se sentent parfaitement bien ici.

"On gagne à chaque fois le jour de la présentation des équipes"

Petite cerise sur le gâteau, vous remportez d’ailleurs ce match quand tous les jeunes du club sont présents pour la présentation officielle des équipes…

En fait, on gagne à chaque fois que la présentation est au programme. L’an dernier contre Rochefort, avec un but à l’ultime minute de Greg Molnar. Et si j’ai bonne mémoire, les deux fois précédentes, c’était déjà contre Raeren. En 2021, nous avions gagné 3-0 et j’avais mis un but. Un an plus tôt, Nicolas Day avait inscrit le but décisif dans les arrêts de jeu, comme ce dimanche (NDLR: seule nuance, en 2020, la présentation des équipes était bien prévue le jour de la venue de Raeren, mais le club l’avait annulée par précaution sanitaire quelques semaines avant un nouvel arrêt du championnat en raison du Covid).

Personnellement, vous comptez en célébrer encore beaucoup des succès comme ceux-là, devant toutes les équipes du club ?

Je ne sais pas, j’ai 31 ans et deux enfants en bas âge, de 6 ans et 1 an et demi. Combiner le foot et la vie de famille, cela devient compliqué. Il faut pouvoir faire plaisir à tout le monde.

Jusqu’à 35 ans si possible

Vous parlez d’un arrêt déjà programmé ?

Non, pas vraiment. On en a déjà discuté avec mon épouse. Si je tiens le coup physiquement jusqu’à 35 ans, je pourrais aller jusque-là.

Et jusqu’au bout à Habay ?

Je n’ai pas prévu de rejoindre l’Arabie Saoudite en tout cas. Mais peut-être Dubaï, puisque notre président y travaille (rires).

Et, vu votre sens du but, cela ne vous a jamais titillé de jouer en attaque, ne serait-ce qu’une saison à un niveau moins élevé ?

On en rigole de temps en temps avec Samuel Petit. Je lui dis que je ne joue pas à ma meilleure place. Plus sérieusement, je n’ai pas forcément cette envie et je ne me demande pas encore comment va évoluer et se finir ma carrière de joueur.

Vite dit

"La défaite en coupe ? Pas plus mal" Même s’ils sont nombreux à Habay à regretter l’élimination en Coupe, surtout depuis que Meux, leur tombeur, a hérité de l’Union au tirage au sort, François Reyter a, lui, un autre avis: "Ce n’est pas plus mal qu’on soit éliminés. Imaginez un match contre l’Union, on n’aurait pensé qu’à ça ; les joueurs auraient surtout songé à ne pas se blesser. C’était le meilleur moyen de perdre des points en championnat. Si vous occupez le ventre mou, ok, pas de souci, mais quand vous jouez la tête, c’est mieux comme ça."

Le but de Raeren n’était pas valable Il n’a heureusement pas porté à conséquence, mais le but inscrit par Raeren dimanche aurait dû être annulé. Des images vidéo prises derrière le but indiquent clairement que lorsqu’est botté le coup franc indirect à l’origine du 1-1, Gaillard, attaquant visiteur, écrase le pied de Bartholomé et l’empêche d’intervenir. Mais l’action est discrète et on peut comprendre aisément qu’elle ait échappé à la vigilance de l’arbitre.