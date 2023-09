Trois buts pour un défenseur

Il reste encore trois matches à disputer cet après-midi, dont le très attendu Martelange – Assenois, opposant des joueurs ayant évolué en D3 et en P1. On peut cependant déjà remarquer que les favoris se positionnent en tête du classement. Toernich, le seul invité surprise du début de championnat, rentre dans le rang en subissant une solide défaite (6-1) à Aubange, avec trois buts du défenseur Christopher Kolp. Bleid (0-4 à Freylange), Habaysienne (4-2 contre Tontelange avec deux nouveaux buts de Frédéric Braquet qui porte son total à 5) et Habay-la-Neuve B (0-1 dans une victoire difficile à Jamoigne) confirment qu’il faudra compter avec eux. À l’autre bout du classement, Freylange (avec un goal-average de 0-25) et Jamoigne, en progrès, n’ont pas encore marqué le moindre point.

Division 2B

La remontada de Sainte-Ode

Libin continue son petit bonhomme de chemin. Le leader a étrillé Paliseul (6-1). Léonard a montré la voie à suivre à ses couleurs en plantant le 1-0 après dix minutes de jeu. En première période, Hotua s’est offert un doublé, tandis que Khelfi, Thonon et Hotua, encore lui, ont trompé Burgraff après le café. André avait sauvé l’honneur à 4-0. Sainte-Ode, pour sa part, a battu une équipe de Saint-Hubert qui reste bloquée à la case départ. Et pourtant, les Borquins menaient 0-2 (Claude et Lejeune) avant de voir Sainte-Ode renverser la vapeur en cinq minutes. Un but d’Otjacques, deux roses de Francis et le tour était joué pour les hommes de Samir Chentour qui ont vu Tibesar planter un quatrième but en fin de match: 4-2. Dans la dernière rencontre, Vaux-sur-Sûre (10/12) a écarté Orgeo grâce à des doublés de Detaille et Dewalque (4-2).

Division 2C

Les promus trop courts

Opposés à des équipes de haut de tableau, Bourdon et Heyd n’ont pu rivaliser. Bourdon s’est incliné 0-3 devant Bastogne pour qui Cyril Degives, rapidement monté au jeu pour remplacer Gravé, s’est offert un doublé. Heyd a subi une défaite plus lourde encore devant Aye (2-6) dont le compteur a notamment été alimenté par les doublés de Lecaillie et Vincent. Auteur lui aussi d’un doublé vendredi, Jérôme Hinck a pris une large part dans le succès de Givry à Tenneville (1-3). L’équipe locale avait pourtant ouvert le score dans ce match. Enfin, Halthier a remporté son premier succès, face à Petit-Han qui devra encore patienter avant d’en célébrer un (4-1)

Division 3A

Un quadruplé pour Stevenot

Une seule rencontre ce samedi soir, elle s’est soldée par la nette victoire de Nothomb B contre Waltzing (7-0) dont le calvaire se poursuit. En quatre journées, les Arlonais n’ont marqué qu’une fois et ont déjà concédé la bagatelle de 29 buts. Du côté de Nothomb, Gauthier Stevenot s’est taillé la part du lion en marquant à quatre reprises.

Division 3B

Premier succès pour Les Bulles

Après avoir concédé 17 buts en trois journées, Les Bulles a remporté son premier succès en s’imposant 3-5 sur la pelouse d’une équipe de Sainte-Marie loin de reproduire sa précédente saison et toujours bloquée à la case-départ (3-5). Othe a notamment signé un doublé pour les Bullots. Ethe B, de son côté, a fait respecter la logique en dictant sa loi à Marbehan grâce à un but de Zanchetta et un doublé de Brichard (1-3) tandis que Bouillon B et Gérouville ont partagé l’enjeu, les Bouillonnais arrachant l’égalisation dans les arrêts de jeu.

Division 3C

Mené 0-2, Bertrix arrache le point

Comme face à Libramont B voici deux semaines, Bertrix est passé tout près d’une première défaite à la maison. Face à Bras, les Baudets étaient menés 0-2 au repos après un doublé de Hotton. Les hommes de Nicolas Roset ont dû attendre le dernier quart d’heure pour revenir dans le coup grâce à un but de Luis et à une rose de Bah, monté au jeu au repos. Toujours dans la série, on notera le premier succès d’Orgeo B (2-0) face à Neuvillers B.

Division 3D

Igor Sass, joker gagnant

Festival de buts à Longlier où l’équipe locale s’est inclinée 4-6 devant Sibret à l’issue d’un match à rebondissements. Igor Sass, sorti du banc des remplaçants sibrétois, aura été décisif en s’offrant un triplé en une vingtaine de minutes. Champlon, grâce notamment à un triplé de Gauthier Maboge, a émergé à Witry (2-4), mais a dû attendre le dernier quart d’heure pour y parvenir, Witry étant revenu de 0-2 à 2-2. Vecmont a pris la mesure de Roy B dans une des têtes d’affiche de la journée (3-1) tandis que Compogne, rapidement mené, a arraché un point à Bourcy à dix minutes de la fin grâce à Éric Serwy (1-1).

Division 3E

Premier revers de Lierneux

L’un des favoris de la série, Lierneux, a connu son premier revers de la saison en terre rendeusienne. "Sur une pelouse étroite, nous n’avons pas réussi à nous adapter face à une équipe de Rendeux solide", analyse le coach lierneusien, Thomas Cypers. Pourtant, la partie était équilibrée et la pièce pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Venu du banc, Louis Boutard a délivré son équipe à la dernière minute sur un coup franc qui rebondit devant le portier (1-0). Dans les autres rencontres, Harre-Manhay B a remporté son premier succès de la saison face à Montleban (2-1). Les Manhaydois ont laissé passer l’orage au début du second acte avant de prendre les commandes grâce à Bierberg, de l’équipe A, et Sébastien Boulenger, joueur de la réserve, âgé de 45 ans (2-1).