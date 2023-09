Robin Moutschen, buteur d’Habay: "C’est la première fois que je joue à ce poste, sur le flanc droit. Cela s’est plutôt bien passé et je suis récompensé avec ce but. Mais ce n’est pas le même genre d’effort qu’à l’arrière et je n’étais pas mécontent de repasser en défense pour la fin de cette rencontre très intense, contre un solide adversaire. La 2e période a été plus difficile, mais on ne peut pas jouer 90 minutes avec la même intensité."

"Du mal de m’exprimer"

Lucas Lamotte, médian habaysien: "J’ai eu du mal de m’exprimer. Face à une équipe bien organisée et qui nous avait bien analysés, on ne m’a pas laissé beaucoup d’espaces. Même quand j’étais en position basse, nos adversaires venaient me chercher. Cela ne nous a pas empêchés de décrocher une belle victoire. Même si c’était dur, même si on enchaîne les matches, on gagne encore et on met un adversaire direct à cinq points."

"Comme l’an passé"

Éric Vandebon, T1 de Raeren: "Ce match me fait penser à celui de la saison passée, qu’on perd 1-2 chez nous, dans les arrêts de jeu aussi. Maintenant, si c’est pour un même classement au bout de la saison, je signe à deux mains (rires). On a cochonné notre première période, il n’y avait qu’une équipe sur la pelouse. Dans l’impact, les courses, nous n’étions pas présents. Au repos, j’ai dit aux gars qu’il fallait plus d’envie et d’agressivité pour rester dans le match. Mes réservistes sont bien entrés, comme lors des rencontres précédentes, si ce n’est que cette fois, le résultat est négatif. Cela s’est joué sur peu de chose: Ngiambila qui s’emmêle les pinceaux alors qu’il aurait pu marquer avec le ventre (rires) puis ce but sur un coup franc qui, pour moi, n’avait pas lieu d’être sifflé. Le nul aurait été plus logique, mais on ne va pas paniquer. On réalise un 7/12 après trois déplacements."

"Plus de caractère"

L’an passé, Habay a aussi commencé par un 12 sur 12 avant d’enchaîner par quatre matches sans victoire. "Mais je ne crains pas que ça se répète, confie Samuel Petit, le T1 habaysien. Il y a plus d’envie et de caractère dans l’équipe désormais. Notre première période, ce dimanche, était sans doute la plus aboutie jusqu’ici. On pouvait mener 2 ou 3-0, c’est le seul regret. Après, on savait qu’on ne tiendrait pas 90 minutes à ce rythme. Si c’était le cas, on ne serait pas en D3."

Vite dit

Bis repetita pour Poncelet ? Blessé dans un solide choc avec l’attaquant adverse Bamba, Simon Poncelet est resté longuement au sol avant de poursuivre courageusement. Mais il ne se montrait guère optimiste après la rencontre. "Les côtes sont touchées, confiait-il. J’ai déjà eu une blessure du même genre la saison passée et elle m’avait valu près de deux mois d’absence."

Thomas ménagé Valentin Thomas (qui a ressenti une petite pointe à un ischio) a fait l’impasse sur ce match. Mais il devrait être rétabli pour affronter Meix et son frère Quentin dimanche prochain.

Toute première fois Robin Moutschen n’avait jamais évolué au poste de latéral droit avant ce dimanche. "Comme je n’avais jamais joué en tant qu’arrière central gauche avant de venir à Habay", précisait l’ex-Arlonais.

Avec les jeunes Habay a terminé la partie avec Brevers, Poncin et Tabart dans ses rangs. Soit trois garçons issus de son école de jeunes. Et tout cela le jour de la présentation de toutes les équipes. Un beau symbole.

Dans les balustrades Entré à dix minutes de la fin du temps réglementaire, le joueur de Raeren Tom Constant a été prié de regagner les vestiaires avant les trois coups de sifflet. Juste après le but de Reyter, alors que Duracak gardait le ballon dans la zone neutre afin de gagner du temps, il l’a bousculé et envoyé dans les balustrades. Cela n’a pas échappé à l’arbitre.