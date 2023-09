Roy B chute à Vecmont, Longlier n’y arrive pas

Witry 2 – Champlon 4

Match assez frustrant pour Witry. Tandis que l’efficacité de Champlon lui permet de rapidement mener, via Gauthier Maboge (0-1, 5’ et 0-2, 28’). Witry n’arrive pas à mettre ses quelques occasions au fond. En deuxième période, même s’il est complètement dominé dans les 10 premières minutes, Witry marque grâce à Jérémy Dumont (1-2, 61’) et égalise via Loic Georges (2-2, 65’). Le tournant du match est une faute non-sifflée pour Witry aux yeux des locaux, ce qui permet à Julien Ravaux de marquer le 3e but (2-3, 73’). Maboge marque un dernier but pour tuer le match (2-4, 82’).

Vecmont 3 – Roy B 1

Manque de hargne et de vivacité dans les duels pour Roy. Sa première mi-temps est mauvaise et Vecmont, de son côté, plante le 1-0 via Adrien Techy (11’) et mène 2-0 à la pause par Broeckxs. Trois changements à la mi-temps pour Roy, qui marque sur penalty grâce à Olivier Pire (2-1), mais Vecmont pousse et marque son 3e but sur une erreur de la défense de Roy B mise à profit par Y. Caprasse

Bourcy 1 – Compogne 1

Bon match dans l’ensemble des deux équipes, avec de l’intensité dans le jeu et dans les duels. Bourcy ouvre le score tôt grâce à Arthur Brisy (1-0, 11’). En seconde mi-temps, Compogne pousse mais sa possession est stérile, jusqu’à un but en fin de match d’Éric Serwy (1-1, 80’). L’exclusion de Corentin Musiaux (82’), qui amène une énorme occasion pour Bourcy, aurait pu coûter la victoire sans un magnifique arrêt d’Aurelien Dominique. Le match se finit sur ce score de parité. Juste avant le match, Gilian Wenkin, kiné de profession, joueur de Bourcy, a débloqué le dos d’Éric Serwy, blessé à l’échauffement et qui était prêt à jeter l’éponge. C’est ce dernier qui a égalisé pour Compogne.

Cobreville 1 – Houffaloise B 3

Mauvaise première d’Houffaloise, mais la rouge de Cobreville fait basculer le match. Les trois buts d’Houffaloise, par Axel Hinck (0-1, 49’) et François Bastin (0-2, 55’ et 0-3, 59’), qui marque notamment d’une superbe lucarne, lui permettent de décrocher la victoire, malgré un auto-goal de Maxime Choffray en fin de match.

Tavigny 4 – Sainte-Ode B 3

La victoire aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. Sainte-Ode mène très vite, grâce à Esteban Cop (0-1, 1’) et Jonathan Bathy (0-2, 27’) mais Tavigny survit grâce à Alan Brever (1-2, 44’). Ainsi, même si Sainte-Ode, via Niels Raty, alourdit le score (1-3, 59’), c’est Tavigny qui décroche la victoire finale, grâce au but de Cheickh Diop (2-3, 62’) et au doublé de Clément Gaspard (3-3, 84’ ; 4-3, 89’).