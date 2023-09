Reyter 8 Il n’a pas commis d’erreur défensive, a bien joué sur son placement quand il se trouvait face à un attaquant rapide et a encore inscrit un but décisif.

Vialette 7 Il a souvent eu le bon geste défensif face au robuste Bamba. Seule fausse note, cet accrochage qui amène le coup franc égalisateur était peut-être évitable.

Duracak 6 Titulaire comme mercredi, il a livré une bonne première période, puis s’est trouvé un peu plus en difficulté quand Raeren a mis davantage de vitesse devant.

Poncelet 7 Dans un registre assez semblable à celui de Bissen dans l’autre camp, il a fait apprécier son volume de jeu et ses relances simples.

Lamotte 6Un peu moins rayonnant qu’à l’accoutumée, il a retrouvé un peu de son allant quand il est passé du poste 8 au 10. Il mesure parfaitement le coup franc qui permet à Reyter de marquer. Et en distille un autre pour Copette qui secoue la barre.

Déom 6 Sans faire d’étincelles, il a plutôt bien arpenté son côté gauche et son tir sur la barre permet à Moutschen d’ouvrir le score.

Moutschen 7 Il s’est fort bien débrouillé à un poste inédit. Sur le plan défensif, et cela n’a surpris personne, mais aussi offensivement puisqu’il a marqué et n’a pas été loin d’inscrire un autre but. Replacé en défense centrale en fin de partie.

Copette 5 Il s’est signalé rapidement par un coup de tête sur la barre, avant de rentrer dans le rang. Pas le Copette le plus rayonnant qu’on ait vu.

Léonard 6 Replacé en attaque, il n’a pas toujours opéré les bons choix ni réussi les meilleurs appels, mais il a sacrément embêté les arrières adverses par un travail sans relâche.

Molinari 7 Très présent, combatif et toujours en mouvement, mais l’énergie qu’il dépense l’empêche peut-être de se montrer plus précis dans le dernier ou l’avant-dernier geste. Une belle frappe au ras du poteau néanmoins.