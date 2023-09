P3E : Premier revers pour Lierneux et Roy

Harre-Manhay B 2 – Montleban 1

Les Manhaydois gagnent pour la première fois. Les joueurs locaux sont dangereux sur phases arrêtées, mais le marquoir est vierge à la pause. Les Vert et Noir prennent l’ascendant à la reprise et Q. Winand ouvre le score (0-1). Montleban manque deux fois le break et Bierberg les punit sur corner à un quart d’heure du terme (1-1). Les Jaune et Bleu prennent alors les commandes et Boulenger les met devant (2-1).

Mormont B 2 – Sart B 3

Comme la semaine passée et en Coupe, les Mormontois sont battus dans les derniers instants. Sart domine les débats et Kosso ouvre logiquement le score (0-1). François égalise d’une volée sur la première occasion locale (1-1), mais Kosso signe un doublé avant la pause (1-2). Mormont B montre un autre visage après les citrons et Bajza égalise sur un contre (2-2). Les remplaçants visiteurs feront la différence et après plusieurs chances, Sarlet envoie le cuir au fond des filets (2-3).

Odeigne 2 – Oppagne B 3

Avec cette victoire, Oppagne B poursuit son sans-faute (12/12). Les hommes de Sébastien Gillard passent devant par Palmers, mais Gillard lui répond rapidement. Juste avant le repos, Oppagne repasse devant via Piret. Bertrand égalise encore avant l’heure de jeu, mais ce diable de Palmers, sur penalty, permet à Oppagne de repartir avec les trois unités.

Izier – Houmart

Face à une équipe de Houmart venue avec un système très défensif, Izier n’a mis que cinq minutes pour faire sauter la banque. Dropsy efface son homme, avance dans l’axe et envoie une patate dans la lucarne (1-0). Izier plante le deuxième à la reprise via Touré. Dans la foulée, Henrotte commet une faute dans le rectangle. Paulus ne tremble pas, mais le score n’évoluera plus (2-1). "Nous aurions pu tuer le match plus tôt", dit Grégory Laporte.

Halthier B 1 – Salm 2

Salm décroche ses premiers points. Rapidement devant via Rome, Salm attend les dernières minutes pour se rassurer grâce à Antoine Gaspar. Le but de Fransolet n’y changera rien (1-2).

Bomal 4 – Roy 2

Roy enregistre son premier revers de la saison face à un bon Bomal. "Notre victoire est méritée, assure Ian Biquet. Nous avons mieux joué au football que Roy." Et pourtant, à la pause, ce sont les Roligris qui avaient deux buts d’avance grâce à une volée lobée de Dulaunoy et une reprise de Mola. A la reprise, Bomal se met en mode rouleau compresseur et en huit minutes, les Bomalois plantent quatre buts. Le premeir par Querelle. Le second par Théâte. Le troisième par Biquet auteur d’un lob des 35 mètres et le quatrième par Milcamps, sur penalty. "Ensuite, Roy a mis plus de poids offensivement, mais notre gardien n’a rien eu à faire", conclut Ian Biquet.