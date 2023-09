Musson régale ses supporters

"L’équipe a vraiment bien réagi, se réjouit le coach Bastien Delepine. On a bien mieux joué qu’à Natoye. Les gars du banc ont apporté. C’est notre match le plus consistant de la saison. Et c’est une victoire sur laquelle on ne comptait pas spécialement."

Après 0-4, emmenés par Moriamé, les Mussonais prennent le match en mains (7-4) et ils vont faire la course en tête jusqu’au bout. Les Liégeois se mettent à rater shoots sur shoots, mais Musson n’en profite pas au 1er quart-temps, à cause de ses trop nombreuses pertes de balle (8 sur les 6 premières minutes, 11 sur le quart-temps !): 12-9 (10’). Wauters et Jacquemin creusent ensuite l’écart (21-11), avant que Giberti n’assomme Pepinster avec trois missiles: 38-14 (17’), 42-23 au repos.

À la reprise, c’est Braet qui fait parler sa vitesse et son adresse à distance (50-27 à la 25’). Les supporters en redemandent ! Kamel s’interpose, mais Gigi prend le relais, puis c’est au tour de Leenman et Lanotte: 57-42 (30’). Musson avait calé dans le dernier acte voici quinze jours face à Spa. Mais pas cette fois. Wauters allume à trois points et Pierre s’impose en pénétration (65-50 à la 35’), alors qu’en face, seul l’excellent meneur Maucourant (26 points) réplique. Et Moriamé fait encore grimper les chiffres en fin de match: 69-54, 78-57. "J’avais demandé qu’on mette du rythme et c’est Musson qui l’a fait, regrette le coach liégeois Vincent Aldenhoff. Et on a été catastrophique aux shoots à deux points (15/50). Leur victoire est mille fois méritée."