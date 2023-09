Messancy se sépare de son coach, mais gagne quand même

Nothomb B 7 – Waltzing 0

Johan Marting assumait la défaite: "J’ai fait des essais. C’était des mauvais choix de ma part. Notre deuxième mi-temps a été bien meilleure. C’était 6-0 au repos. On a montré de l’engagement et on a joué en bloc. Nothomb m’a agréablement surpris." Stevenot s’est offert un triplé. Bodart, Copus Carlier et Marting qui n’a pas fait de cadeau à son oncle, entraineur des Oranges, ont scoré une fois.

Messancy B 4 – Athus 0

Raphaël Muller, le coach des Métallos reconnaissait la supériorité de l’adversaire: "on a été mauvais, vraiment nulle part. On a perdu tous nos duels. Messancy a une très belle équipe. On a en plus galvaudé les deux occasions que l’on s’est procurées". Les Zèbres prennent le premier acte à leur compte. Intenable Grairi lance les hostilités (1-0, 12'). Il récidive (2-0, 37'). Au second acte, Vanhille reçoit un second bristol et laisse les Rouges disputer les quarante dernières minutes à dix. Da Silva marque dès son entrée au jeu (3-0, 68'). Afif se rappelle aux bons souvenirs de ses anciennes couleurs (4-0, 90').

Fouches 0 – Arlon B 4

Guy François le cornac arlonais était satisfait de la prestation des siens: "le score est logique. On rate beaucoup d’occasions. " Njia s’offre un doublé dans les vingt premières minutes (0-2) avant de céder sa place au repos. Kalong score à la reprise (0-3). Aigbedion donne au score son allure définitive (0-4, 67'). Les Arlonais restent en tête.

Tontelange B 5 – Meix-le-Tige 1

Fabrice Ortwerth, le vice-président des Méchois ne contestait pas la défaite: "leur victoire est indiscutable. Il y a eu quelques erreurs de l’arbitre occasionnel." Gravier s’offre un doublé dans le premier quart d’heure (2-0). Theismann réduit l’écart (2-1, 36'). À la reprise, Gravier creuse l’écart (3-1, 49') avant que Bodeux ne signe un doublé (5-1). Les Spurs décollent ainsi en championnat.

Rachecourt 2 – Aubange B3

Kévin Lefèvre le joueur-entraineur des Rachecourtois, était déçu de ne pas prendre de point: "on a fait un bon match. Le partage était plus logique. C’est frustrant. On perd sur une erreur d’arbitrage flagrante". Les Aubangeois sont gênés par l’impact physique des Rachecourtois. Petrement ouvre le score (1-0, 9'). Kolp égalise sur penalty (1-1). Pereira met les Aubangeois aux commandes juste avant le repos (1-2). Dès la reprise Savga rétablit la parité grâce à un penalty (2-2). À la 76', Kolp en position hors-jeu flagrante pour les visités, offre la victoire aux Aubangeois qui enchaînent ainsi un quatrième succès.

Châtillon 2 – Halanzy 1

"La victoire est logique, on a eu le plus grand nombre d’occasions" commente Jean-Lou Michel, l’entraineur des Bleus. À Migeaux profite d’un penalty pour tromper son cousin G. Migeaux (0-1, 10'). Dans la foulée, Bodet égalise d’une frappe en lucarne (1-1). Boutenzal offre la victoire aux Etoilés (2-1, 59'). G. Migeaux prend sa revanche en sortant le grand jeu devant A. Migeaux. Les Bleus rejoignent les Miniers au général.