Manand et Leva toujours aussi fringants

La rencontre a été plutôt équilibrée, probablement par la faute des joueurs de Stéphane Dubois qui ont oublié de l’enflammer, surtout en début de deuxième mi-temps, quand ils ont laissé revenir leur adversaire, faute de rythme. La rencontre a été agréable, même si elle a été émaillée par bon nombre de petites fautes. "Elles ont été sifflées principalement contre nous", pestent en chœur le T1 des Ardoisiers Clément Lommers et son défenseur Elyes Amiri. Ils devront cependant reconnaître que le match aurait pu tourner autrement sans ce penalty inutile de la 76'. Les Martelangeois se sont défendus avec cœur, mais il faut admettre que leur adversaire dispose d’un bagage plus solide et que son 12 sur 12 en tête du classement ne doit rien au hasard. "Nous avons un bon groupe avec des joueurs de talent, constate l’ancien habaysien Manu Jacob. Mon entente en défense avec Cyril Poncin est idéale. On est complémentaire et il me permet de relancer."

Les entrées de Botaka et Leva dynamitent la rencontre

La première mi-temps avait d’ailleurs mis en valeur une série de bons centres, venant tant de la gauche que de la droite, mais qui aboutissaient chaque fois sur la tête du grand et très bon Amiri. Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour qu’un autre grand, Allan Manand, en réceptionne un pour le mettre au fond des filets et permettre à Assenois de rentrer au vestiaire nanti d’un score Arsenal.

Les changements d’un entraîneur sont toujours soulignés quand son équipe gagne. Stéphane Dubois peut se targuer d’une totale réussite qui évite à son équipe d’être piégée dans ce déplacement pas nécessairement gagné d’avance. Glodie Botaka a provoqué le penalty une minute après sa montée au jeu. Sébastien Leva a fait parler sa vitesse et a inscrit deux buts. Incontestablement deux changements gagnants.

MARTELANGE: Dewalque ; Haesen, André, Amiri, Gengler ; Urbain, Vaucamps, Warlomont ; Ferauge, Daoust (75', Cocomeri), Zervakis.

ASSENOIS: Pierard ; Winand, Jacob, Poncin, Martin ; Manand, Thiry (60', Leva), Toussaint (46', Aubry), Dechamps ; Schmit, Gengoux (75', Botaka).

Arbitre: J.-L. Guillaume. Assistance: 170.

Note du match: 5

Cartes jaunes: Ferauge, Thiry, Manand, Schmit.

Buts: Manand (45', 0-1), Daoust (65', 1-1), Leva (76' et 90', 1-2 et 1-3).

40', Gengoux tire sur la latte.

45', Manand s’élève au-dessus de la défense pour placer sa tête hors de portée de Dewalque (0-1).

65', Zervakis centre pour la tête de Daoust, dont la déviation va mourir dans le petit filet de Pierard (1-1).

76', Botaka s’échappe et se fait descendre inutilement par Dewalque. Le penalty de Leva, dans la lucarne, est parfait (1-2).

90', long dégagement d’Assenois. Le ballon rebondit, surprend la défense des Rouge et Noir, mais pas Leva qui file donner le coup de grâce (1-3).