Libramont a totalement raté sa présentation

Pire, leur jeune arrière-garde, rapidement privée de Robinet, a vécu trois minutes cauchemardesques. Theis commettait un penalty converti par Mouton (39’, 0-1), avant que Bourgeois, à peine monté au jeu, ne se fasse dérober le ballon par Florian Blandin qui n’en demandait pas tant (42’, 0-2).

On ne peut toutefois pas réduire la prestation des Florenvillois à ces deux faits de matches, eux qui s’étaient procuré les plus belles occasions de la 1re période via Leclerc, sur un contre d’abord, de la tête ensuite, tout en concédant très peu d’opportunités aux Libramontois.

Le plan de bataille concocté par Morgan Matz, absent de la pelouse et concentré uniquement sur son rôle de coach, a fonctionné à merveille. "Avoir la balle, ce n’est pas notre style, commentait-il. Quand on doit prendre l’initiative on ne le fait pas trop bien et on commet le même genre d’erreurs que Libramont a commises ce soir. Pour obtenir des résultats, nous devons miser sur notre organisation, une grosse dépense d’énergie, de l’engagement dans les duels et des reconversions rapides. C’est dur de demander chaque semaine à mes joueurs une telle débauche d’efforts, mais nos deux victoires à l’extérieur, ici et à Manhay, récompensent leur travail en semaine."

Côté libramontois, la réaction en seconde mi-temps, attendue par les nombreux supporters du club présents en tribune ce samedi pour la présentation des équipes, n’a pas eu lieu. Au contraire, l’exclusion de Giboux pour deux fautes évitables et les nombreuses passes de gauche à droite ou en retrait ont eu le don d’agacer jeunes et moins jeunes. Et c’est dans l’indifférence générale que C. Blandin, s’est enfin libéré du marquage de l’excellent Steunou à la dernière minute. Sa joie fut cependant de courte durée, son but étant annulé pour une position de hors-jeu pas évidente de Delwiche.

Au classement, Florenville dépasse son adversaire du jour qui vient de lâcher six unités sur les neuf mises en jeu face aux promus avant d’affronter La Roche et Vaux-Noville, deux formations actuellement relégables qui vont certainement laisser l’initiative du jeu à l’équipe de Samuel Bodet, laquelle préfère, elle aussi, procéder en contres, comme elle l’avait démontré de belle manière en Coupe face à Arlon.

LIBRAMONT: Delmé 6 ; Grandjean 4, Jérouville 4, Robinet 5 (36’, Bourgeois 4 ; 81’, Oury), Theis 4 (67’, Sousa) ; Giboux 3, Perreaux 5, Noppe 4 (51’, Mosquera 5), Delwiche 4 ; Blandin 4, Roemans 4.

FLORENVILLE: Manderrier 6 ; Mouton 6 (78’, D. Blandin), Stenou 7, Alexandre 6, Pietquin 6 ; Collette 6 (67’, Gomez), Closse 6, Evrard 6 (58’, Perreaux 5) ; Di Felice 5, Leclerc 6 (74’, Emond), F. Blandin 6.

Arbitre : F. Lejeune. Assistance: 250.

Cartes jaunes: F. Blandin, Collette, Delwiche, Roemans, Evrard, Perreaux, D. Blandin, Oury.

Carte rouge: Giboux (2 CJ, 61’)

Buts: Mouton (42’, 0-1), F. Blandin (45, 0-2)

Note du match: 5.

39’, une faute de Theis est sanctionné d’un penalty que Mouton convertit (0-1).

42’, Bourgeois perd un ballon qu’exploite Florian Blandin pour doubler l’écart (0-2).