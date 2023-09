Les Chestrolais veulent un ténor de D1

En huitièmes de finale, les Chestrolais devraient accueillir une formation de D1. "Je suis content de la victoire, lâche le coach Marc Hawley. C’était une bonne équipe en face, avec de la taille, du physique, de l’expérience, du shoot. On a été mis en difficultés. C’était un challenge. Je suis content qu’on s’en soit sorti. On est soulagé."

Menés 54-70 à la 24’, les Ardennais ont très bien joué pendant 10 grosses minutes, durant lesquelles ils ont complètement renversé la situation, pour mener 101-91 à la 36’. Grâce à une défense de fer, beaucoup de rythme et de la réussite aux tirs. Avant de gâcher leur fin de match.

Les trois premières minutes sont très encourageantes (12-7), mais les Chestrolais deviennent vite passifs en défense, et Bruges, Hofmans en tête, en profite pour filer à 46-61 à la pause.

Robijns répond à S. Bizimana à la reprise et c’est 54-70 (24’). Geubel, Démoulin et Sturam vont alors sonner la charge, pour le BCCA, qui retrouve son agressivité défensive et qui revient rapidement à hauteur de son hôte: 71-71 (28’), après trois missiles consécutifs de Sturam et Geubel. Les Flandriens se réveillent (75-79 à la 30’), mais Neufchâteau en rajoute une couche via Sturam (deux nouvelles bombes), Démoulin et M. Bizimana, auteur d’un match 3 étoiles, bien trop virevoltant pour les Brugeois (95-89).

Démoulin et Dekeyser s’illustrent à leur tour à trois points (101-91 à la 36’) et on croit le match plié. Mais les Chestrolais vont cafouiller durant les dernières minutes et Bruges, malgré de nombreux lancers francs ratés (dont 5 d’affilée par Hofmans), va relancer le suspense. Après 108-105, les Brugeois récupèrent le ballon à 5 secondes du terme, et héritent donc d’une balle de prolongation, alors que Deneve, M. Bizimana et Démoulin sont sur le banc avec 5 fautes. Robijns rate à trois points, et le dernier panier de Vervaele est validé au buzzer (alors qu’il n’aurait pas dû): 108-107 score final.

"J’avais insisté à la mi-temps qu’il fallait arrêter de rouspéter sur l’arbitrage. On perd trop d’énergie à cela, relève Marc Hawley. Et on était trop relax. Ensuite, on a eu de bonnes accélérations et quelques gros shoots de Sturam et Geubel. Mais on doit apprendre à mieux gérer nos fautes et nos fins de match."