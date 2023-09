Sur la course reine, 55 km, le Bruxellois Jean-Martin Delhaise et Justine Wenkin (photo), par ailleurs 8e au général (avec une demi-heure d'avance sur sa plus proche poursuivante!), ont inscrit leur nom au palmarès de cette 9e édition.

Quinze jours après avoir été contraint à l'abandon, transi par le froid, après avoir occupé le top 50 de la TDS, la 2e course en termes de distance de l'UTMB (147 km), le Marchois Loïc Salmin a remporté les 33 km.

Pas de 10e à la suite pour Verloove

Renaud Pierret, du Batifer, et la Gaumaise Caroline Rijs ont gagné les 17 km. Maman depuis quelques mois, cette dernière n'avait plus mis de dossard depuis 1 an... sur le Trail des Fées. Elle avait déjà triomphé, sur 33km!

Sur les 12 km, Antonin Moulin, de l'ACBBS, a privé le Chestrolais Kasper Verloove d'une 10e victoire consécutive. La Libramontoise Marie-Alice Froidmont l'a emporté en dames.

55 km (91 participants, 1800m)

1. Jean-Martin Delhaise, 5h09.40

2. Virgile Vandewalle, 5h09.42

3. Wim Spiessens, 5h19.29

1. Justine Wenkin, 5h58.44

2. Ninon Legendre (FR), 6h28.58

3. Delphine Deweer, 6h33.06

33 km (152, 1200m)

1. Loïc Salmin, 2h55.28

2. Thomas Stasser, 2h58.05

3. Sébastien Rase, 2h58.43

1. Céline Paroli (FR), 3h28.16

2. Chloé Fivet, 3h33.02

3. Laura Dumortier, 3h36.55

18km (298, 500m)

1. Renaud Pierret, 1h29.55

2. Mathieu Choquet (FR), 1h30.37

3. Pierre Talbot, 1h31.01

1. Caroline Rijs, 1h47.29

2. Céline Gentil, 1h47.49

3. Sophie Koninckx, 1h48.30

12 km (278, 350m)

Antonin Moulin, 52.00

Kapser Verloove, 58.19

Morgan Martin, 58.30

1. Marie-Alice Froidmont, 1h04.24

2. Nancy Repka, 1h14.56

3. Leen Clause, 1h15.09