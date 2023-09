Jean-Claude Noël limogé à Saint-Léger

Jean-Claude Noël n’est plus l’entraîneur de Saint-Léger. En poste depuis 2020, il a été averti vendredi, en soirée, par le président du club qu’il était démis de ses fonctions pour résultats sportifs insuffisants. On savait que des tensions existaient entre le T1 et certains membres du comité. Les trois défaites subies en autant de matches n’ont pas arrangé les choses. Joueur de Saint-Léger durant 17 ans par le passé, formateur à Virton ensuite, puis coach de l’ES Bleid qu’il avait fait monter en P2, Jean-Claude Noël avait repris les rênes de Saint-Léger en juillet 2020.