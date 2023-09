Jamoigne sort vainqueur du derby à Dinez

La véritable soirée des Godîs toutefois, ce sera au mariage de Paul Petitjean qu’elle se déroulera quelques heures plus tard. Raison pour laquelle la rencontre de D3 nationale face à Merelbeke a également été avancée à 17 h.

Aye A doit composer sans Martin et Petitjean face à des Liégeois emmenés par Thomas Bastin, aussi bon derrière un clavier ou un micro qu’à la table. Les Godîs se font peur jusqu’à 5-5 mais ne perdront plus le moindre match par la suite, bien emmenés par son premier duo, Victor Lobet-Louis Dion, qui restera invaincu.

Les absences des uns ont fait le bonheur d’un autre puisque Noa Volvert a pu faire ses débuts plus tôt que prévu en D3. Et de belle manière puisqu’il a battu un B6. On retiendra aussi le joli triplé de Boris Lobet et les deux belles perdues de deux points de Jean-François Lennertz, qui auront finalement coûté un point sans doute mérité.

Toujours en D3, Libramont n’a valu que par Antonin Petitfrère, invaincu, à Lauwe tandis que Melreux a perdu quatre fois au cinquième set contre Arc-En-Ciel.

Malgré Camille Jetten

En Régionale, Jamoigne a prouvé qu’au complet, les moyens sont là pour vivre une belle saison. Si la victoire initiale de Nathan Rouxhet face à Tristan Richard et les trois succès de Camille Jetten ont quelque peu inquiété les Gaumais, leur victoire ne se discute pas.

Sur les tables voisines, Dinez A est venu à bout d’un adversaire coriace, qui alignait tout de même trois B4 et un B6. Dorian Thiry, invaincu, et Paul Romero ont fait le plus dur en apportant sept victoires à Dinez.

Dans la même série B, Tenneville a loupé le coche à domicile face au CP Montois en perdant quatre fois dans la manche décisive, dont trois fois de deux points. Menés 4-8, ils sont passés tout proche de l’exploit, s’inclinant finalement par le plus petit écart.

En série A, les trois victoires de Nathan Urbain n’auront pas été suffisantes pour Sélange, qui doit se contenter du nul face à Welkenraedt après avoir mené 7-3 et 8-6.

Enfin, Halanzy-Musson a chuté contre une solide formation de Malonne, dont les joueurs évoluaient pour la plupart en D3 la saison dernière tandis qu’en déplacement à Tiège, Schoppach-Arlon est tombé sur une première paire trop forte. Pierrick Verhoosel, dont c’était une première à ce niveau, a signé deux succès.