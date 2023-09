Hors jeu inexistant, faute inutile, La Roche crucifié dans les arrêts de jeu

Oublions le premier acte, à peine digne d’un match de P3 de fin de saison.

Le joli mouvement de William Raskin (qui sera rapidement exclu par après) débloque un peu ce jeu aussi fermé qu’indigent. Et l’exclusion logique, non contestée, pour coup volontaire du buteur va enfin booster les Rochois qui se décident à passer la 5e vitesse. On assiste alors à un duel qui prend de la consistance. Une reprise de volée de Marius Dubois concrétise la révolte locale. Harre Manhay, qui avait déjà eu toutes les peines du monde à contourner le bloc rochois, se limite à faire de la résistance. Non pas que la domination rochoise soit criarde mais, territorialement, ce sont les hommes de Rode qui dictent le tempo et prennent position.

Et quand Volvert égalise providentiellement à 12 minutes du terme, on se dit que les Rochois prennent enfin leur envol dans ce championnat de toutes les surprises. Mais hélas pour les Rouge et Blanc, une faute aussi grossière qu’inutile de Marion dans les ultimes secondes permettra aux hommes d’un Ludovic Lejeune prolixe et satisfait de rester en embuscade dans le sillage des leaders.

Les phases arrêtées, on l’a encore vu hier, permettent aux Nordistes de coller au tableau de marche espéré. Mais qu’ils se disent qu’après un hors-jeu inexistant sifflé pour eux, ils ne bénéficieront pas, chaque dimanche, dans les secondes qui suivent, d’un cadeau aussi inespéré que crucial à la 94’ de jeu.

LA ROCHE: Gnittke 5, Weyders 6, F. Bouillon 4 (71’, Marion), Volvert 6 (78’, A. Prévot), Remacle 5, R. Van Geen 6, Remy 6, M. Dubois 5, C. Dubois 5, R. Bouillon 5 (66’, L. Lapraille), Van Der Cruys 4 (56’, Brisy 6).

HARRE – MANHAY: Janssens 5, B. Diouf 5, Toussaint 5 (71’, Bierberg), Wilkin 6 (81’, Bouzalmad), Englebert 4, W. Raskin 3, Prévot 5, Maréchal 6, J. Raskin 6 (62’, Thiry 5), M. Diouf 7, Roberty 5 (81’, Binate).

Arbitre: Hentschel (Namur)

Cartes jaunes: Marion, Prévot, Maréchal, M. Diouf.

Carte rouge: W. Raskin (58’).

Assistance: 100.

Note du match: 4.

50’, W. Raskin récupère un ballon mal dégagé. Il contrôle et décoche une frappe en drop en pleine lucarne (0-1).

78’, faute visiteuse, plein axe, à la limite du rectangle. Le coup franc de Volvert va se loger au second poteau (1-1).

90’+4, phase du contre classique. Souleymane Binate s’échappe et se fait maladroitement accrocher par Marion à la limite des 16 m. Massamba Diouf ajuste le coup franc au premier poteau d’un Gnittke impuissant (1-2).