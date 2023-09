Raeren pensait en tout cas être la première équipe à freiner quelque peu la troupe de Samuel Petit mais c'était sans compter sur le but salvateur de François Reyter alors que le marquoir affichait la 94ème minute.

Avec un 12 sur 12 au compteur, les Rouge et Noir rejoignent l'Union Hutoise au sommet du classement, avec déjà cinq points de plus que les Germanophones.

Mormont, de son côté, fait du surplace. Face à Aywaille, le premier ballon arrivé dans la surface orangée a fini sa course au fond des filets. On jouait depuis moins d'une minute.

Cubado a inscrit un second but à l'heure de jeu pour asseoir le succès aqualien.

Après Seraing B, d'autres Liégeois ont subi les foudres de Gouvy, qui a subi en première période et a mis une demi-heure avant de pouvoir sortir de son camp.

A l'heure de jeu, Scerra a ouvert le score sur coup-franc avant que Adam, d'une jolie volée, ne double le score. Herstal a réduit le score avant que Pirson n'inscrive un troisième but et que Gouvy tremble un peu lorsque Flovic a inscrit un second but.

Herstal – Gouvy 2-3 Buts : Scerra (0-1); Adam (0-2); Frederico (1-2); Pirson (1-3); Flovic (2-3)

Habay – Raeren 2-1 Buts : Moutschen (1-0, 27'); Stoffels (1-1, 64'); Reyter (2-1, 90'+4)

Mormont – Aywaille 0-2 Buts : Crispaldinho (0-1, 1'); Cubado (0-2, 59')