Trois ultra traileurs de la province du Luxembourg étaient au départ du Tor des Géants, et ses 330 km et 24000 m de dénivelé positif, dans le Val d’Aoste: Florentin Gooris, Gauthier Boclinville (photo) et Mustafa El Idrissi. Et ils sont tout trois venus à bout de cette épreuve hors-norme disputée dans le Val d'Aoste, à l'inverse de 470 des 1094 partants.