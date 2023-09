Delvaux et Lalloyer propulsent Érezée dans le Top 5

Les Nordistes entament parfaitement la partie et dès la 7’, Lalloyer se retrouve déjà face à Goosse, mais l’attaquant ne trouve pas le cadre. Dans tous les domaines, Érezée est supérieur à son adversaire. "Il y avait une équipe qui était là pour gagner et une autre qui était simplement là…", lâchait Jérôme Godfrind, le T1 des visiteurs.

À la demi-heure, on retrouve le très virevoltant Lalloyer qui place cette fois au-dessus de la cage. Goosse, seul Chaumontois dans un bon jour, permet à son équipe de rentrer au vestiaire avec le zéro en sortant une frappe de Leboutte juste avant le repos.

La seule et unique occasion de Chaumont tombe au retour des vestiaires quand Lhoas trouve Stilmant, qui frappe dans le petit filet. La seule frayeur de l’après-midi pour Philippot.

Érezée reprend les choses en mains et finit par trouver le chemin des filets via Delvaux, servi parfaitement par Lalloyer. Ce but d’ouverture libère l’équipe de Nicolas Walhain et le duo Delvaux – Lalloyer fait encore parler de lui quand le première trouve le second, qui bute encore une fois sur Goosse.

La délivrance vient du pied de Lalloyer pour l’équipe locale. L’attaquant dribble le portier visiteur et tue tout suspense en envoyant le ballon au fond des filets. Le score ne bougera plus et Érezée-Amonines pointe à une belle 5e place après quatre journées.

EREZÉE-AMONINES: Philippot 6, Van Massenhove 6 (84’, Prévot), Baudrie 8, Théodore 7, Minique 6, Collard 6 (82’, Louis), Leboutte 7, Bodson 7, Delvaux 7 (74’, Oger), Pierre 6 (57’, Böhm), Lalloyer 8.

CHAUMONT: Goosse 7, Dris 4, Durré 5 (76’, Pierre), Reyter 6 (63’ Martin), Mathot 6, Ben Hamza 5, Bouchat 5, Lhoas 6, Mahoux 6 (76’, Colback), Stilmant 7, Wattiaux 4 (47’, Broeckaert 5).

Buts: Delvaux (55’, 1-0), Lalloyer (78’, 2-0)

Arbitre: T. Fivet. Assistance: 100.

Note du match: 5

Cartes jaunes: Delvaux, Bouchat, Lhoas

55’, Delvaux, servi par Lalloyer, ouvre le score (1-0).

78’, Lalloyer arrive face à Goosse, le dribble et tue le match (2-0).