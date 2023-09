Ce Sart-là est un vrai candidat aux lauriers

C’est sans doute pour éviter de mettre la pression sur les siens que Quentin Faymonville continue à affirmer que l’objectif de Sart est de "terminer aux alentours du top 5". De ce que les Spirous ont montré lors de la seconde période à Oppagne et tout au long de la partie ce samedi, ils valent bien mieux que ça. Pressing constant, jeu rapide et précis, efficacité, tout pour l’instant est réuni pour vivre une saison aussi prolifique que la précédente voire davantage. "On commence à être solidaire et on monte en puissance, analyse Alexandre Lauwers. Nos atouts ? Un groupe compact, la solidarité et beaucoup de pressing. On plante quatre buts, mais il ne faut pas non plus oublier l’énorme travail des défenseurs."