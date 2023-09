3B : Victoire de Les Bulles après plus d’un an d’attente

Bouillon B 1 – Gérouville 1

À l’occasion des festivités pour les 100 ans du club, les locaux démarrent timidement et Gérouville prend le jeu à son compte.

Dès la dixième minute, Djennane ouvre le score (0-1). La suite de la rencontre est assez équilibrée. Il faut attendre le bout du temps additionnel pour voir la partie basculer. Sur un coup franc aux 25 mètres frappé par Zoughbi, Sommeillier, impérial le week-end dernier, relâche le cuir. Jélu, en opportuniste, ne manque pas l’occasion et égalise. "Les joueurs n’ont pas baissé la tête et ont su aller chercher ce but salvateur" se réjouit le T1 local, Jordan Derivière.

Marbehan 1 – Ethe B 3

Logique respectée dans cette rencontre. Le succès se dessine en première période grâce au revenant Brichard et au buteur maison M. Nicolas. Derrière, la défense tient bon grâce notamment à deux arrêts décisifs de Noël. Le match est relancé au début du quatrième quart d’heure lorsque les Oranges obtiennent un penalty assez léger, que Bury convertit (1-2). Les Cassidjes ne doutent pas longtemps puisque quelques minutes plus tard, Brichard fait à nouveau le break et s’offre un doublé.

Sainte-Cécile 6 – Saint-Mard B 2

Au terme d’une première mi-temps riche en buts, les Céciliens plient déjà la rencontre (5-2). A. Meddah, mis sur orbite respectivement par son frère Mehdi et Lockert, s’offre un doublé en éliminant le gardien à deux reprises (12’ et 19’).

Dans la foulée, Pierret réduit le score mais Barré lui répond dans la minute qui suit en trouvant la lucarne suite à un corner joué à 2 avec A. Meddah. Saint-Mard n’en démord pas et Kayembe fait 3-2 sur un coup de billard. En toute fin de première période, les Rouges et Blancs marquent deux nouveaux buts via Dedonder et un coup franc en pleine lucarne de Barré.

"Nous avons ensuite géré totalement la deuxième mi-temps", précise Nicolas Legrand, le T1 local. À cinq minutes du terme, Barré en profite pour planter sa troisième rose de l’après-midi et fixer le score à 6-2.

Rossignol 0 – Etalle 3

Le début de match est à l’avantage des Lochnots qui maîtrisent leur sujet sans parvenir à marquer. Au fil de la rencontre, la jeune équipe stabulloise prend confiance et commence à faire jeu égal avec son adversaire. Mieux encore, juste avant la pause, J. Habay ouvre le score (0-1). En deuxième mi-temps, Etalle revient avec les mêmes velléités et se met à l’abri à la 56e grâce à une deuxième réalisation de J. Habay. À dix minutes du terme, F. Klein ponctue une belle prestation collective en plantant le 0-3.

"Je suis très content car nous avons livré un match solide, notre meilleur match depuis le début de saison", exulte Jimmy Karremans.

Florenville B 2 – Tintifontaine 0

Florenville enchaîne une troisième victoire consécutive. Il ponctue par là un beau week-end où les deux équipes premières ont battu les frères Bodet. Le début de match est à mettre à l’actif de Tintifontaine qui se crée quelques occasions.

Au fil des minutes, ils sortent la tête de l’eau et Nannan déflore le marquoir (1-0). En deuxième période, Tintifontaine pousse mais Florenville reste costaud derrière et manque même à plusieurs reprises de tuer le match via Loits par deux fois et Corchette. À la 92e, Bredoumi délivre son équipe.

Villers-devant-Orval 2 – 3 Muno

Dès la 8e, Salpetier transforme un penalty. Au quart d’heure, L. Hubert, très en verve ce dimanche, dépose un coup franc sur la tête de Philbiche qui double la mise. Cinq minutes plus tard, C. Guiot fait déjà 0-3 grâce à un enroulé du pied gauche qui se loge en pleine lucarne. En seconde période, Villers met plus d’envie et revient au score par deux fois, sans égaliser (2-3).