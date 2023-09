2C: Nassogne surpris à Waha-Marche; Aye lamine Heyd

Bourdon 0 – Bastogne 3

Les Bastognards ne se sont pas fait surprendre dans le piège des Verts. "Et il faut encore noter la grosse prestation du gardien Lejeune qui a détourné un penalty de Macoir, mais aussi gagné trois face-à-face avec Poitoux et Degives." Après une demi-heure d’observation, Gusbin décroche un missile des 25 mètres qui frappe l’équerre. Trois minutes plus tard, Degives se montre plus heureux (0-1). Gruslin jaillit ensuite d’une mêlée pour doubler la mise (0-2). À l’heure de jeu, Bourdon est réduit à dix après l’exclusion de Jacob, dernier homme qui fait la faute sur Degives. Lejeune détourne le penalty. En fin de partie, on retrouve Degives pour le 0-3.

Melreux-Hotton 1 – Gouvy B 2

"C’est une belle victoire contre une équipe qui joue bien au football", rend hommage le coach visiteur Nicolas Lemaire. Burton ouvre la marque en début de partie en profitant d’un travail de Grandjean sur le flanc (0-1). Gouvy B est bien en place ; Dewalque est accroché dans le rectangle et Delvaux se charge de la conversion (0-2). Une erreur de Charlier permet à Melreux de réduire la marque grâce à Thorn (1-2). Les visités poussent dans le dernier quart d’heure, mais en vain. "On a dominé le premier acte, mais sans concrétiser, explique le coach visiteur Kevin Yangara. Après, Gouvy aurait même pu tuer le match. En fin de partie, on n’arrive pas à trouver la faille face à une équipe très solide et un beau collectif."

Heyd 2 – Aye 6

Beau succès des Godîs dans ce match ouvert qui s’offre une deuxième victoire de rang alors que cela fait bien longtemps que Heyd n’avait connu un tel revers. Si W. Vincent ouvre la marque avant le quart d’heure, Wellens lui réplique dans les instants qui suivent (1-1). Juste avant la demi-heure, R. Vincent rend l’avantage aux visiteurs et W. Vincent confirme la tendance (1-3). À la reprise, Lecaillié fait grimper les chiffres (1-4). Talbot réduit la marque, mais c’est Aye qui a le dernier mot avec des buts de Gérard et Marchal (2-6).

Halthier 4 – Petit-Han 1

"Une victoire qui fait du bien après un début de championnat difficile (2/9), respire l’entraîneur visité François Dubois. Les visiteurs n’ont eu qu’une seule occasion sur coup franc." Et ce coup franc a été transformé en début de partie par Delchambre (0-1). Dans les instants qui suivent, Scheen rétablit la parité (1-1). "C'est l’équipe qui a eu le plus d’envie qui a remporté le match", confirme l’entraîneur visiteur Dimitri Job. Et c’est Halthier durant le second acte avec des buts de Clausse, Deraoui et Idrissi (4-1).

Waha-Marche 2 – Nassogne 0

"Une victoire qui me semble assez logique, estime le coach local Kevin Dachelet. A u vu du calendrier, on s’en sort bien avec un 5 sur 12." Nassogne domine les premiers échanges, mais sans être vraiment dangereux. Waha rentre petit à petit dans le match et ouvre la marque après l’heure grâce à Gouverneur (1-0). Dix minutes, Rahir double la mise (2-0). Le rush final visiteur sera vain.

Mageret 0 – Marloie B 1

"On mérite au moins un point ", s’attriste le coach visité Dimitri Loffet dans ce match des extrêmes. Marloie domine le premier quart d’heure, mais Spoiden est attentif. Sur un corner, Lutgen se loupe, mais pas Rassart (0-1). Après la pause, Mageret s’offre des opportunités grâce à Putz et Mahy, mais le ballon ne veut pas rentrer. Genon n’est pas plus heureux. Mahy a une dernière occasion, mais le portier visiteur sort le grand jeu.