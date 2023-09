Douze sur douze pour Libin tandis que Paliseul n’a pas encore percé la bulle. Si la première occasion est pour Rongvaux, Libin passe rapidement devant. Lancé dans le dos de la défense, Léonard croise. Le cuir rentre via le poteau (1-0). Après avoir retardé l’échéance sur un essai de Thonon, Burgraff loupe sa relance. Tout profit pour Hotua qui place au fond (2-0). Si Poncelet et Quoilin se montrent dangereux, Libin enfonce le clou dans les arrêts de jeu quand Hotua, lancé par Léonard, crucifie Burgraff (3-0). À la reprise, c’est au tour de Khelfi de trouver le chemin des filets (4-0). Si André, sur un service de Poncelet, atténue le score, Libin frappe encore deux fois. Une première fois par Thonon, qui transforme un penalty obtenu par Mays. Une seconde fois par Hotua: 6-1 score final malgré deux belles opportunités pour Zappala dans les derniers instants.

Sainte-Ode 4 – St-Hubert 2

Saint-Hubert n’y arrive toujours pas et reste bloqué à la case départ. Et pourtant, les Borquins ont mené 0-2 après cinquante minutes à la suite d’un but de Claude sur un ballon relâché par Francis et d’un penalty de Lejeune après une faute inexistante de Francis sur le même joueur.

Mais voilà, en cinq minutes, Sainte-Ode, qui avait raté plusieurs occasions au premier acte, inverse la vapeur. Sur corner, Brasseur est bousculé dans son petit rectangle. L’arbitre reste de marbre. Tout profit pour Otjacques (1-2). Deux minutes plus tard, après une relance catastrophique de Breuskin, Francis enroule pour l’égalisation. Et dans la foulée, le même Francis ajuste une demi-volée des seize mètres pour mettre Sainte-Ode aux commandes (3-2). Le mot de la fin est pour A. Tibesar, qui vient placer sa tête sur corner (4-2).

Vaux/Sûre 4 – Orgeo 2

Vaux, qui recevra Libin samedi soir, continue sa marche en avant et affiche un joli 10/12. Samedi soir, les promus ont livré une première période de grande qualité. Excentré, Detaille envoie son coup franc dans les filets (1-0). Quelques minutes plus tard, Dewalque est accroché dans le rectangle. L’ancien buteur de Mageret se fait justice (2-0). Avant le repos, Detaille, encore lui, profite d’un ballon au petit rectangle pour faire le break (3-0). Dès le retour des vestiaires, Dewalque adresse un centre vicieux. Detaille passe à côté du cuir, mais Beaufays aussi (4-0). Orgeo réduira l’écart par Pierson avant de voir Coppine fixer le score en fin de match.

Neuvillers 1 – Grandvoir 2

Première victoire de la saison pour Grandvoir. Après une reprise de Van Reeth au-dessus, Grandvoir passe devant. Lancé dans le dos de la défense, Toussaint fixe tranquillement Pierlot (0-1). Neuvillers va ensuite pousser pendant toute la première période, mais Van Reeth, Louvins, Poncelet, Putman ou encore Déom ne parviennent pas à tromper Forget. C’est finalement Petitjean, de la tête, qui rétablit l’égalité juste avant de rentrer aux vestiaires. En seconde période, les occasions se succèdent, mais c’est finalement Bodet, monté au jeu un peu plus tôt, qui arrache la victoire (1-2).

Tellin 1 – Bouillon 3

Mené 1-0 au repos après le but de Lejaxhe, Bouillon a inversé la tendance en seconde période. Les Frontaliers ont surtout pu compter sur un Chauffour en état de grâce. Grâce au doublé de son ailier, et à la rose de Tulpin, Bouillon repart du bon pied après sa défaite à Libin. Notons que dans le final, Tellin a hérité d’un penalty après une faute de Larchez. Exclu, le portier a vu Cahart, son équipier, repousser l’envoi de Vincent. "Chaque équipe a eu sa mi-temps, mais Bouillon a été plus réaliste, dit Florent Pigeon. Nous aurions pu faire 2-0 au premier acte."

Carlsbourg 0 – Bercheux 1

Première défaite à domicile en championnat depuis plus d’un an pour Carlsbourg. Après des occasions de chaque côté, le match se débride dans la dernière demi-heure. Barthélémy claque un coup franc vicieux de Dion avant de capter un plat du pied de Foulon. Dans l’autre sens, Bays repousse un essai de Collignon avant de voir Foulon repoussé sur sa ligne un ballon de Ponsard relâché par Bays. C’est le jeune Bairin qui fera parler son sang-froid en plaçant sous Bays (0-1).

Corbion 1 – Ochamps 2

Ochamps a parfaitement négocié ce déplacement chez une équipe qui avait pris quatre points sur six face aux Canaris l’an dernier. "Le match était assez équilibré avec une grosse bagarre dans le milieu, commente Sébastien Ricci. Corbion est une belle équipe, mais nous avons su marquer aux bons moments et faire preuve d’efficacité." Cottin ouvre le score en première période. Ochamps, qui a perdu Gilles Schroeder sur blessure et qui est toujours privé des Jourdan, fait le break à l’heure de jeu par R. Schroeder (0-2). Si Corbion réduit l’écart par Lachaleur, le score ne bougera plus. Notons que R. Schroeder a pris sa deuxième jaune dans le final.