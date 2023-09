Sainte-Ode, pour sa part, a battu une équipe de Saint-Hubert qui reste bloquée à la case départ. Et pourtant, les Borquins menaient 0-2 (Claude et Lejeune) avant de voir Sainte-Ode renverser la vapeur en cinq minutes. Un but d’Otjacques, deux roses de Francis et le tour était joué pour les hommes de Samir Chentour qui ont vu Tibesar planter un quatrième but en fin de match: 4-2.

Dans la dernière rencontre, Vaux-sur-Sûre (10/12) a écarté Orgeo grâce à des doublés de Detaille et Dewalque (4-2).