Malgré ses dix points de retard au départ, Neufchâteau B revient rapidement dans le coup grâce à Dejardin, Schadeck et Chalon: 15-13 et 23-17. "Nous faisions bien bouger la balle, en défendant bien", poursuit le coach.

Dans le deuxième quart-temps, plus rien ne va pour Neufchâteau qui s’écroule: 37-27 et 48-33 au repos. "J’avais des joueurs en problème de faute et la machine s’est enrayée, confie Nicolas Sturam. Nous avons arrêté de défendre et devant, c’était l’inverse. Nous nous entêtions à jouer au rythme de Jupille, sans varier notre jeu. L’adversaire mettait sa zone en place sans soucis. Au repos, je ne donnais pas cher de notre peau."

Et pourtant, Neufchâteau démarre par un 0-8 et se relance: 48-41, 52-47 par Chalon, 57-55 par Lamy, 61-57 (30’) avant de passer devant grâce à Schadeck (66-68). Jupille s’accroche jusqu’à 73-72 avant de craquer: 76-84. " Nous défendions dur et nous avions plus de réussite devant. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de ne jouer qu’une mi-temps." Au prochain tour, Neufchâteau ira à Cointe (R1). Notons que Simon Bizimana était présent, mais il n’est pas monté au jeu.