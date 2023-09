Simon Dupuis a repris du service

Ce vendredi, en match avancé de 2e provinciale A, et sous l’œil de Samuel Petit, la deuxième équipe d’Habay-la-Neuve a confirmé son excellent début de saison par un résultat positif sur le terrain de Jamoigne, grâce à un but de Franchesco Alexis à la demi-heure. Pourtant, la manière n’a pas toujours été au rendez-vous, notamment en fin de rencontre, où les Bleus du Faing ont acculé la défense habaysienne. Parfois à la limite de la panique avec une ligne de six défenseurs et un entrejeu inexistant, Habay a alors souffert et Jamoigne s’est créé les plus belles occasions. Saluant le retour de Simon Dupuis, les visités ont montré un beau visage et n’ont pas semblé affectés par les soubresauts ayant agité le club suite au pétage de câble de leur entraîneur contre Toernich. La défaite est sévère pour Fabian Lambot qui coachait son dernier match avant sa longue suspension. Habay-la-Neuve B rejoint provisoirement Assenois en tête du classement, alors que Jamoigne peut s’inquiéter avec un triste zéro sur douze, mais le retour aux affaires de Simon Dupuis pourrait l’aider dans son redressement. "Je n’ai déjà pas beaucoup joué la saison passée et mon dernier match doit remonter à avril, indique l’ancien capitaine de l’Excelsior Virton. Je viens en dépannage, pour aider à secouer un peu le cocotier. Je m’attendais à souffrir un peu plus, mais ça va, les jambes ne sont pas trop lourdes au lendemain de ce match."