À égalité de points à l'entame de la rencontre, l'opposition entre Sart et Messancy cochait toutes les questions d'une affiche dans ce début de championnat. Après une demi-heure de jeu, les Spirous font le break via Murtezi et Tilkin. Toujours assoiffés, les hommes de Faymonville n'épargnent pas leurs adversaires en seconde période puisqu'ils plantent à nouveau deux roses par l'entremise de Memeti et Lejeune.

Arlon, comptabilisant également 7 points au coup d'envoi, est parvenu à s'extirper du piège tendu par la bande à Gomez. À peine les trois coups de sifflet ayant retenti dans le chef-lieu que Protin donnait l'avantage aux locaux. Aux alentours de la demi-heure, l'inusable Karali ramenait la RESCH dans la partie. Protin, encore lui, s'offrait un doublé ainsi que les trois points à son équipe.

Au classement général, Sart et Arlon occupent actuellement la première marche du podium. Les deux formations pourront être rejointes par Ethe si cette dernière s'impose demain face à Oppagne.

Libramont en pleine souffrance

Libramont s'est pris les pieds dans le tapis lors de la réception de Florenville. Auteur d'un début de championnat plutôt moyen, les résidents de l'Avenue d'Houffalize se sont fait surprendre 0-2 par les promus de Florenville qui, par la même occasion, se permet de sauter leur opposant du jour au classement.