L’enjeu, pour le BCCA Neufchâteau, c’est une équipe de D1

"On sait que si on gagne, logiquement, on aura une bonne chance d’affronter à nouveau, chez nous, une équipe de l’élite, se réjouit Mathis Bizimana. C’est important pour le club. Et pour nous aussi. "

À domicile, face à une formation qui vient de monter en D3, et qui est déforcée qui plus est (voir ci-contre), Neufchâteau part avec l’étiquette de favori. Mais attention, ce Bruges-là a beaucoup d’ambition. "Si on perd, c’est une contre-performance, acquiesce le pivot du BCCA. Juste avant le début du championnat, c’est un très bon match de préparation pour nous. Mais il ne faut pas s’attendre à un match facile. Cette équipe de Bruges a l’air costaude, avec plusieurs joueurs qui ont déjà joué à un niveau supérieur. Je pense par exemple à Vermoesen, qui était en D1 l’an dernier à Alost (NDLR: blessé, il ne jouera pas). Robijns, lui, c’était le meilleur scoreur en D3 avec Oostkamp."

C’est un match d’autant plus intéressant pour les Ardennais qu’Avanti Bruges est une équipe qui ne manque pas de centimètres et de kilos dans la raquette. Le style d’équipe que Neufchâteau va affronter en championnat. "Ça va être physique, oui, note Mathis Bizimana. C’est bien pour notre défense. On va s’adapter. Le rebond sera un facteur déterminant, comme chaque fois. Mais cela ne concerne pas que les pivots. Tout le monde doit y aller. Ça va être un bon test pour nous. "

Mathis Bizimana est plutôt confiant à l’aube de cette nouvelle saison. "On a tous un an de D2 dans les jambes, plus d’expérience. Il nous manque du physique, oui. Simon (Hissette) n’a pas été remplacé. On va jouer sur notre force, qui est la vitesse, et cela fonctionne depuis quelques années. Ce qu’il faudra, c’est un peu durcir la défense. On peut être encore plus agressif sur l’homme et être meilleur dans les aides, je pense. Le classement ? On ne se projette pas de trop. On ne connaît pas encore toutes les équipes de la série. On veut gagner un maximum de matches et essayer de terminer dans le Top 4 de notre série, comme cela, on ne parlera plus de maintien au deuxième tour."