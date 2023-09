De la volonté, mais trop de déchets à Longlier

Un pied trop haut de Gerstmans non-signalée, une grosse faute de Van Den Eynde sifflée dix secondes plus tard et une reprise du même Gerstmans au petit rectangle pour ouvrir le score. Des petits détails qui ont coûté cher à Longlier. Mais avouons-le, même si Sprimont n’avait pas trouvé le chemin des filets sur cette phase, on voit mal comment Longlier aurait pu tenir les nonante minutes. Car même si les Sprimontois affichaient un peu trop de déchets, ils ont maîtrisé les débats. Et avec un peu plus de justesse, Hernandez ou encore le très virevoltant Cokgezen aurait pu tromper Scheid bien plus tôt dans la partie. "Nous avons vu la différence entre une équipe habituée à jouer en D3 et une équipe qui monte en P1, répond Damien Tucci. C’est là que nous voyons que nous sommes à notre place et qu’il faut continuer à travailler. Il ne faut pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Ce qui m’ennuie, c’est que techniquement, nous avons été très faibles par rapport à ce que nous avons montré à Marloie. Sprimont nous a fait déjouer et nous n’avons pas su développer notre jeu."