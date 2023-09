Transfert: Virton a désormais son Héritier

Vingt-quatre heures après celle de Teddy Mezague, l’Excelsior Virton vient d’officialiser une nouvelle arrivée. Et celle d’un défenseur à nouveau. Belgo-Congolais né à Ottignies, Héritier Deyonge a été international belge à trois reprises, en U17 et U18. Latéral gaucher, il a été formé à Westerlo et au PSV Eindhoven avant de rejoindre les espoirs de l’Olympique Lyonnais en 2019. Il a signé un contrat professionnel chez les Gones avant de passer dans les rangs d’Utrecht puis, la saison dernière, d’Heracles Almelo, aux Pays-Bas.