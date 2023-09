Jamais. Ce sera la toute première fois. En France, nous étions ensemble et en Belgique, pareil. Cyprien est juste arrivé une saison avant moi à Poupehan. C’est un match qu’on attend évidemment. Nous avons directement regardé le calendrier pour voir quand tombait cet affrontement.

Avant de signer à Libramont, Cyprien vous a demandé des conseils ?

Non, pas vraiment. Après, il est grand, c’est normal. C’est à lui de prendre ses décisions.

Et s’il vous avait demandé, qu’auriez-vous dit ?

Moi, évidemment, j’aurais aimé le garder avec nous, histoire que nous puissions confirmer encore une saison en première provinciale. D’autant plus qu’il n’a pas vraiment été remplacé chez nous. Mais étant donné la saison qu’il avait sortie, c’est logique d’avoir eu des propositions. Et je pense qu’il a effectué un choix intelligent.

Finalement, quel Blandin est le plus fort ?

C’est difficile à dire car nous n’avons pas du tout le même profil. Et Cyprien, c’est le seul qui est gaucher. Moi, plus jeune, j’évoluais essentiellement sur un flanc où je savais faire parler ma vitesse. J’ai aussi joué comme numéro 9 et je claquais pas mal de buts. Ensuite, je suis redescendu un peu dans le jeu. Damien, quand il avait 18 ans, il pesait 70 kg et il jouait devant. Et puis, il s’est pété les croisés. Cela est devenu plus compliqué pour lui après et finalement, il a reculé dans le jeu. Tout le monde sait que sa vitesse n’est pas son point fort, mais c’est un bon défenseur, très fort dans la lecture du jeu et l’anticipation. Et puis, il a gardé son coup de patte.

Le haut de la P1, c’est le maximum pour Cyprien ou bien il peut encore jouer plus haut ?

C’est difficile de dire jusqu’où il peut aller car je ne connais pas trop les niveaux en Belgique. Est-ce qu’il serait assez costaud physiquement ? En tout cas, il a encore une marge de progression. Et il est très réfléchi dans ses choix, il ne veut pas brûler les étapes, c’est important.

Et vous lui conseilleriez de rester en Belgique ou de rentrer en France ?

De rester en Belgique où il a su se faire un nom. Revenir en France, cela amènerait des facilités pour les trajets par exemple, mais ce n’est pas le même football. Mais bon, moi, je regrette de ne pas être venu plus tôt en Belgique.

Même quand vous vous tapez 1 h 30 de route pour aller à Harre-Manhay ?

C’est vrai que ce n’est pas la porte d’à côté, mais en France, quand je jouais en R1 ou en DH, j’avais parfois des déplacements de trois heures. Mais bon, je rentrais presque plus tôt qu’en Belgique puisque, à l’issue des matches, c’était un coca, un sandwich et directement le retour dans la voiture.

Un conseil pour les défenseurs de Florenville qui vont affronter Cyprien samedi ?

Ils le connaissent, donc, je n’ai pas grand-chose à dire. Il faudra le coller parce que s’il est libre dans le rectangle, nous serons punis. Et c’est malheureux à dire, mais il ne faudra pas hésiter à jouer dur et à se faire respecter.

Vous avez déjà vu Libramont ?

Non, juste les résumés. Je sais que c’est jeune et que cela tente de jouer au foot. Il faudra en tout cas mieux démarrer que les précédentes semaines pour prendre des points. Mais nous irons là-bas avec de vraies prétentions.