Belle surprise de Longlier, Diego Debue n'a pas raté une seule séance depuis juillet

À l’heure du premier bilan, une chose est certaine: Diego Debue a totalement réussi son adaptation. Sur le banc face à Elsaute, l’ailier vient d’enchaîner deux titularisations. Et il a marqué son premier but samedi dernier à Marloie. "C’était mon meilleur match même si j’avais déjà eu deux ou trois ballons bien amenés face à Huy, dit Diego Debue. Mais c’est surtout défensivement que je suis content de ma prestation. J’ai su défendre tout en gardant ma lucidité dans le rectangle. Défendre, cela me change de Bras (rires). Je cours bien plus cette année. Mais ici, le coach insiste beaucoup sur la solidité défensive. Nous travaillons énormément cela aux entraînements. Est-ce que je m’attendais à jouer autant ? Alors là, pas du tout. Quelques joueurs sont malheureusement blessés et cela m’a permis de prendre ma chance. Au départ, j’aurais déjà été content d’être repris dans le groupe. Maintenant, ce n’est pas parce que j’ai marqué à Marloie que je suis arrivé. Je dois enchaîner et c’est seulement quand ce sera le cas que je pourrai dire que j’ai les qualités pour évoluer en D3. Personne n’y croyait, mais j’ai bossé."

Un gamin à l’écoute

Il faut dire que Diego Debue a mis toutes les chances de son côté pour réussir. "Je suis parti en vacances avant la préparation, afin de ne rien rater. Je n’ai pas manqué une seule séance, souffle-t-il. Et les sacrifices sont en train de payer. J’écoute aussi beaucoup ce que me disent les plus anciens, comme Maxime Bréjard, Tom Wallens ou Quentin Cravatte. Ce sont des garçons qui me guident et j’essaye d’appliquer leurs conseils aux entraînements. J’ai déjà appris énormément. Au départ, j’avais un peu de mal à me libérer techniquement. Je n’osais pas prendre des initiatives, je lâchais trop vite ma balle. Là, je suis un peu plus libre."

Et après le succès à Marloie, c’est tout Longlier qui est en confiance. "Sprimont, c’est costaud, mais si nous montrons le même visage qu’à Marloie, nous réaliserons de belles performances. Maintenant, il ne faudra pas avoir peur de jouer notre foot quand les équipes viendront nous chercher un peu plus haut."