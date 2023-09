Oui, moralement, on a senti une différence durant cette semaine. C’était moins agréable après les revers contre Raeren et Habay. Une troisième défaite nous aurait mis le moral dans les chaussettes.

Gouvy a été meilleur ou l’adversaire, Seraing B, était-il beaucoup moins costaud ?

Les jeunes joueurs de Seraing ont des qualités techniques d’un excellent niveau, ils sont vifs, bien éduqués footballistiquement. Nous avons eu la chance de marquer rapidement et sommes ensuite restés organisés parfaitement. On a retrouvé une solidité défensive, je regrette quand même qu’on ait jamais cherché à marquer ce deuxième but. Mais les trois points sont là quand même.

Gouvy se rend à Herstal, une équipe à mettre derrière ?

Sans manquer de respect à cette formation, elle est à notre portée. Comme nous, Herstal va batailler ferme pour se sauver. De notre côté, on verra s’il y a la confirmation de notre prestation de la semaine dernière. Si on devait effectuer une contre-performance, il faudra s’inquiéter et se dire que nous ne sommes pas encore prêts. Garder le zéro une deuxième fois et gagner, ce serait un week-end parfait.. Nous avons besoin d’une série de bons résultats pour la confiance.

La méthode du coach Alain Colomberotto met un peu de temps à être assimilée par l’équipe ?

Oui, c’est un changement radical, mais la sauce prend, chacun comprend son rôle dans un schéma tactique différent, plus pointu. Raeren et Habay arrivaient trop tôt pour nous. Mais de ce que je vois, la méthode commence à porter ses fruits.

Vous avez la double casquette de T2 et de joueur, ce n’est pas compliqué ?

Pas du tout, je ne m’immisce pas dans les choix du coach, je donne des séances ou des parties d’entrainement sur des thématiques choisies par Alain Colomberotto. Prendre en main une équipe senior est nouveau pour moi, mais j’apprécie vraiment ce que je fais, je mets le pied à l’étrier pour ma reconversion. J’ai 34 ans, je suis plus sur la fin de carrière qu’au début, donc il faut penser à la suite, j’ai le diplôme UEFA-B.

Après votre carton rouge de la semaine dernière, vous allez pouvoir observer l’équipe depuis le côté, l’exclusion était logique ?

J’ai payé pour tout le monde, il y avait déjà huit jaunes, l’arbitre a été plus sévère avec moi, c’est ma deuxième expulsion depuis que je suis en première, j’espère une peine clémente. Je suis entré et nous avons surtout défendu, ce n’était pas super-agréable pour un joueur offensif comme moi, mais c’était pour le bien de l’équipe. La victoire de l’équipe a vite gommé ma déception de ne pas avoir terminé la rencontre.