Union: Guillaume François à nouveau écarté de la liste européenne

Guillaume François semble de plus en plus se diriger vers une voie de garage à l’Union Saint-Gilloise. Le Champlonnais, auteur du but décisif pour la montée des Bruxellois en D1 A il y a deux ans, est de moins en moins utilisé en championnat et n’a désormais aucune chance de jouer en Coupe d’Europe puisqu’il ne fait pas partie de la liste renseignée par le club auprès de l’UEFA avant le début de la phase des poules.