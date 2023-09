Simon Grégoire après le GRG: "Je n’aurais pas su mettre un watt de plus"

Dans cette discipline, Wout Alleman, champion d’Europe en titre et déjà sacré à Bouillon en 2021, a récidivé, sur 120 km (5 h 09), devant Frans Claes, qui remettait son titre en jeu, et Joris Massaer. Chez les dames, sur 90 km, la Theutoise Alice Pirard a raflé un 8e titre déjà.

Longtemps à la bagarre pour une médaille, comme en 2022 à La Roche avant de chuter et de finir 5e Belge, Simon Grégoire s’est classé 5e en 5 h 28. "Je n’aurais pas su mettre un watt de plus, le rythme était terrible, commente le Barvautois. Je suis repris par Panhuyzen avant l’ultime bosse, puis il me lâche dans la dernière descente. Sans quoi j’étais sur le podium (NDLR: en élites, Massaer, 3e, étant master 1). Je n’avais jamais fait une course aussi longue, mon maximum était 110 km et j’ai réussi à ne pas exploser totalement à la fin. Mais je dois progresser techniquement en descente."

Mottet 35 minutes plus vite

Huitième de catégorie il y a douze mois, Ludovic Mottet, 21e au scratch (5 h 50) a pris la 4e place en master 1. "Je n’avais pas de bonnes jambes au début et je n’ai pu accrocher le bon groupe, dit le Famennois. J’ai bien fini pour venir chercher un résultat qui, avec un niveau pareil vaut bien mieux qu’une petite victoire. Et je suis allé 35 minutes plus vite qu’en 2021 dans les mêmes conditions."

De Lie au palmarès du premier gravel

On comptait 240 participants pour le premier gravel organisé dans le cadre du GRG. Et parmi eux, Axel De Lie, le coureur de Lotto Soudal, qui s’est imposé sur la distance reine (110 km). «Pour notre premier gravel, les retours dépassent nos espérances, se réjouit Jérôme Grâces. Un pilote ayant gagné quatre UCI Gravel World Gravel Series a déclaré qu’il n’avait jamais vu un tel parcours, d’autres que le GRG devait être sur la carte mondiale. Nos ambitions pour le futur n’ont pas de limites. On aimerait aussi développer des événements gravel satellites dans la région de Bouillon, fabuleuse pour sa pratique.»

Vite dit

Spéciales en moins

L’enduro comptait au départ sept spéciales. «L’une a été annulée suite à un accident, sans gravité au final, pour permettre l’intervention des secours, note Jérôme Grâces.Sur une autre, 60 coureurs n’ont pas été pointés. La borne du chrono a bougé. Un acte délibéré? Ou un coureur l’a-t-il accrochée? Ils ont été classés sur base des cinq autres et cela n’a pas influencé les résultats.» Olivier Bruwière et Roos Op De Beeck ont décroché le titre. Le Bertrigeois Florent De Waele a fini 17esur 291.

Un 6enational, voire plus, en 2024?

Le GRG se parera-t-il à nouveau de noir, jaune et rouge en 2024? «On sera encore candidat pour organiser certaines épreuves du championnat de Belgique, assure Jérôme Grâces. Reste à voir lesquelles.» Celui-ci et son équipe ont déjà organisé cinq nationaux : trois de marathon et deux d’enduro.

Martin 2esur 50 km

Le Tintignolais Geoffrey Henriot, 60eet 8een master 2, complète le podium provincial du national marathon. Cédric Léonard, du SLC2, se classe 90eet 13een master 1. Sur 90 km, la victoire est revenue à Sébastien Carabin. Le Mortehanais Morgan Martin monte sur la 2emarche du podium sur 50 km et le Bellifontain Valentin Rampel, son équipier au Chevigny, termine 6esur 70 km.

De Waele avait les meilleurs batteries

Le Bertrigeois Florent De Waele a remporté le marathon pour les e-bikes, sur lequel ils étaient 51. Il a aussi fini 11esur 291, et 10eBelge, en enduro.

Deux marathons pour Grégoire, Mottet au Roc d’Azur

Simon Grégoire et Ludovic Mottet n’en n’ont pas fini avec leurs marathons VTT en 2023. «Je ferai normalement le Raid Bocq dimanche (NDLR : dernière manche du BAMS) et un autre marathon, le Bart Brentjens le 8 d’octobre près de Maastricht», précise le Barvautois. Ludovic Mottet s’alignera lui encore sur le Roc d’Azur.