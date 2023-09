L’ancien et le nouveau présidents du club gaumais ont pris la pose ce jeudi pour présenter officiellement les nouvelles tuniques de l’équipe. Et pour la première fois depuis 2018, elles arboreront donc le logo BMW et le nom Bilia-Emond. "Nous cherchions un partenariat local, qui s’inscrirait dans la logique de reconstruction mise en place depuis notre arrivée, déclare Rebeai Khabtane, président des Verts. Nous avons naturellement pensé à ce sponsor historique du club et nous sommes heureux de renouer avec lui aujourd’hui."

"Cohérent et prometteur"

"Je n’ai jamais complètement perdu de vue ce qui se passait à Virton, a déclaré pour sa part Philippe Emond. J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt l’arrivée de la nouvelle direction et la mise en place de son projet, que je trouve cohérent et prometteur. Nous avons ensuite eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises, et nous partageons une vision commune pour l’avenir de l’Excelsior."

Ces nouveaux maillots seront déjà étrennés ce samedi soir, à l’occasion de la venue de Knokke et de son meneur de jeu Lucas Prudhomme au Faubourg. "En tant que sponsor, mais aussi en tant qu’ancien joueur et fan du club, je souhaite beaucoup de succès à cette nouvelle version du RE Virton. Je suis persuadé que cette saison s’annonce belle. Pour l’anecdote, l’équipe a connu ses plus belles montées lorsque le nom Emond était sur son maillot", a conclu, sourire en coin, Philippe Emond.